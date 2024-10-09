Türkiye’nin dört bir yanından Çankırı’ya gelen KOAH ve astım hastaları, Hititler’den kalan yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında 15 gün boyunca tedavi edildi. Sona eren tedavinin ardından konuşan hastalar, sağlık durumlarında büyük gelişme yaşandığını söyledi.

Çankırı’da hayata geçirilen ’Daha Güçlü Bir Nefes Projesi’, KOAH ve astım hastalarına şifa oldu. Yerin 150 metre altındaki mağara içerisinde KOAH ve astım hastalarına yönelik farklı sosyal, kültürel ve sağlık etkinliklerinin yanı sıra hastaların 4 ila 6 saat tuz ortamındaki havaya maruz kalmaları ve etkin zaman geçirmeleri sağlandı. Tuz terapisi çerçevesinde tuz mağarasında hastalara yönelik seramik atölyesi, ebru sanatları atölyesi, müzikal, drama, sinema ve şiir, sağlıklı spor, fiziksel egzersiz etkinlikleri gerçekleştirildi. Yapılan terapilerin etkileri, sağlık personelleri tarafından izlendi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalar, 15 gün süren tedavinin ardından sağlık problemlerinin azaldığını söyledi.

"Aldığımız nefesin değiştiğini hissettik"

Tedavi sonrasında sağlıklı bir nefes aldığını ifade eden Ahmet Uz, “Projenin ilk üçüncü gününde bile aldığımız nefesin değiştiğini hissettik. Burada huzur bulduk. Çeşitli etkinlikler yaptığımız için hiç sıkılmadık. Mağaranın yokuşunu en az 5-6 dakika arasında çıkarken, şimdi ise 1 dakika 40 saniyede çıkmayı başardım” dedi.

Tuz mağarasındaki tedaviden memnun kaldığını belirten Nursel Sümer de, “Bana güzel bir nefes veren Çankırı’ya çok teşekkür ederim. Tuz mağarasının kıymetinin bilinmesini isterim. Ben 37 yaşındayım ama çok nefessiz kalan birisiydim. Buraya geldiğimde yürümede çok zorluk çekiyordum. İlk başta da ambulans yardımı ile geldim, daha sonra koşarak çıktım. 15 gün boyunca burada çok güzel bir vakit geçirdik. Bu mağaradan çok faydalandım, şifa buldum” diye konuştu.