Nevşehir’de yerli ve milli üretimi yapılan balon firması, bu gün banttan inecek olan ilk yerli ve milli otomobil TOGG’a gökyüzünden selam gönderdi.

Nevşehir’de yerli ve milli üretimi yapılan balon firması, bu gün banttan inecek olan ilk yerli ve milli otomobil TOGG’a gökyüzünden selam gönderdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kapadokya bölgesinden havalanan sıcak hava balonları sepetlerine Türk Bayrağı ve Atatürk posterli asarak havalandı. Avanos ilçesine bağlı Zelve-Paşabağları ören yerinden havalanan onlarca sıcak hava balonları hem görsel şölen oluşturdu hem de cumhuriyet coşkusunu sepetlerine astıkları Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile gökyüzünde kutladı. Nevşehir’de yerli ve milli sıcak hava balonu üreten Pasha Balloons firması da üretilen ilk balona ’İlk yerli ve Milli Balonumuz Pasha Balloons’dan, ilk yerli ve milli otomobilimiz TOGG’a selam olsun’ pankartıyla havalandı. Uçuş öncesi Sıcak Hava Balon Pilotu Ali Ciğerci Kapadokya’dan TOGG’a selam gönderdi. Ciğerci açıklamasında; “Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. TOGG’un açılışı var. Aynı zamanda yerli ve milli balonumuz Pasha balon da uçuyoruz. Yerli ve milli hava aracımız, havada, karada, her yerde yerli ve milli üretimlerimiz oldu. Yerli ve milli sıcak hava balonu ile uçmaktan ve TOGG’un üretiminden de gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Türkiye’mizin uzun yıllardır gerçekleştirmek için hayalini kurduğumuz bir şeydi. Milli aracın gururunu yaşıyoruz. İnşallah bir gün bize de binmek ve kullanmak kısmet olur. İlk deneyimleri yaşıyoruz, çok büyük bir duygu. Bu da ilk balonlarımızdan biri Pasha Balloon. Ben bir pilot olarak yerli balonda uçmaktan gurur duyuyorum. İlk yerli otomobil TOGG da gurur veriyor” dedi.