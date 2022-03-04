MEZİTLİ’DE TAKSİ DURAKLARINA YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine taksi duraklarında düzenleme yapılması için Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı ve Mezitli’de bulunan taksicilerle bir araya geldi. Görüşmede, taksi durakları arasında bir komisyon kurularak standartların belirlenmesine karar verildi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki taksi duraklarının alanlarının dışına taşması ve çevre kirliliği nedeniyle vatandaşlardan yoğun şikayetler gelmesi üzerine Başkan Neşet Tarhan harekete geçti. Tarhan, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sarı ve Mezitli’de bulunan taksicilerle toplantıda bir araya geldi. Standartların dışına çıkan taksi duraklarının slayt şeklinde gösterildiği toplantıda, taksicilerden Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına uyulması konusunda hassasiyet istendi. İlgili Başkan Yardımcısı Osman Günay ve birim müdürlerinin de yer aldığı toplantıda, ortak bir alan ve şekil oluşturulması için taksi durakları arasında bir komisyon kurularak standartların belirlenmesine karar verildi.

“Taksicilerimiz UKOME kararına uysunlar”

Mezitli’nin hızla geliştiğine ve büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Tarhan, bu değişime taksi esnafının da uyum sağlaması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Vatandaşlardan, çevre temizliği, kendilerine ayrılan alanların dışına taşma gibi yoğun şikayetler aldıklarını belirten Tarhan, “Bize iletilen şikayetleri yüz yüze görüşerek çözmek adına böyle bir toplantı düzenledik. İstiyoruz ki, taksicilerimiz en iyi şartlarda hizmet versin. UKOME kararları neyse ona uysunlar. Eğer kararlar arasında iklim şartlarına göre zorluk oluşturan, Mezitli’ye özgü sıkıntı oluşturan sorunlar varsa bunların UKOME’ye taşınması konusunda biz de girişimlerde bulunalım” dedi.

Başkan Tarhan’a taksici esnafının sorunlarına karşı gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür eden Oda Başkanı Sarı da “Başkanımız son derece hassas davranarak sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bizlerle bir araya geldi. İlgili başkanlarımızı ve birim müdürlerimizle istişare halinde tüm sıkıntıların aşılması için el ele vererek çalışma yapacağız” diye konuştu.