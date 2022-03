BAŞKAN SEÇER: "HEM HALLERDEN ANLARIZ HEM DE İNSANIN HALİNDEN ANLARIZ"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta mesaisine Tarsus Hal esnafı ile buluşarak başladı. Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halciler Derneği Başkanı Ali İlk’in daveti üzerine Tarsus Hal Kompleksi’nde gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğine katılan Başkan Seçer, “Çok şükür halden anlarız. Hem hallerden anlarız hem de insanın halinden anlarız” dedi.

Kahvaltıda Başkan Seçer’e, Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halciler Derneği Başkanı Ali İlk, Meclis üyeleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları da eşlik etti. Seçer, “Çok şükür halden anlarız. Hem Hallerden anlarız hem de insanın halinden anlarız. Bu siyasette gerekli olan bir haslet. Bir siyasetçinin her şeyin uzmanı olma gibi bir özelliği olamaz ama her şeyden haberdar olması lazım. Mersin’e daha iyi hizmet edebilmek için biz de durmadan dersimizi çalışıyoruz” diye konuştu.



“Mersin herkese yeter. Her metrekaresi bereket”

Tarsus’ta doğmuş, doymuş ve büyümüş bir insan olduğunu vurgulayan Seçer, “Mersin zengin, güçlü, değerli ve huzurlu bir yer huzurlu olmaya da devam edecek. Türkiye’nin her yerinden Mersin böyle görünüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Adana’da ya da yurdun başka bir ilinde, Mersin’le ilgili, ‘Mersin güzel kent, Mersin’e gittim, huzurlu kent, Mersin barış kenti, Mersin tertemiz bir kent’ dendiği zaman içimin yağı eriyor. Hoşuma gidiyor. Sizin de gitmez mi? Gider. Biz istiyoruz ki Mersin daha zengin olsun. Mersin daha çok üreten, kalkınan, insanların güldüğü, gülüştüğü, ayrımcılığın asla olmadığı bir kent olsun. Ve oluyor da çok şükür. Buradan söylüyorum. Mersin herkese yeter. Her metrekaresi bereket. Buraya gelenler buradan domatesini, patlıcanını alacak, üzümünü alacak, karpuzunu alacak, Diyarbakır’a, Trabzon’a, Ankara’ya götürecek. Bütün esnafa söyleyin. Yatırım için Mersin’den daha iyi bir yer bulamazlar. Birikmiş paralarını Mersin’e yatırım yapabilirler. Mersin çok yakın zamanda sadece Türkiye’nin değil, sadece bu bölgenin değil, tüm dünyanın yükselen yıldızı olacak” diye konuştu.



“Ekonominin dengesi bozulursa en önce etkilenecek kesim tarım”

Hal esnafının çalıştıkları alanın Türkiye’deki en zorlu alanlardan biri olduğunun altını çizen Seçer, “İşiniz üretici ile. Üreticinin hele hele ekonominin ülkede şöyle bir dengesi bozulursa, bir topallamaya başlarsa en önce etkilenecek kesim tarım, tarım üreticisi. Mazot yükseldi mi üreticinin de maliyeti artar. Döviz yükseldi mi üreticinin maliyeti artar. Çünkü tarımda her şey dövize bağlı. Türkiye, enerjisinin yüzde 99’unu dışarıdan ithal eden bir ülke. İlaç, ilaç hammaddesi dövizle ithal ediliyor. Gübre, gübre hammaddesi ithal ediliyor. Hal böyle olunca üreticinin, hele hele şimdi, şu anda, bugünlerde durumu pek parlak görünmüyor” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na Vahit Kirişci’nin getirildiğini, kendisiyle TBMM’de Tarım Komisyonu’nda çalıştığını ifade eden Seçer, “Umut ediyorum o bilgi birikimini fiiliyatta da uygulamada da alacağı kararlarla da uygulamaya koyar, üretici Türkiye’de şöyle bir rahat nefes alır” ifadelerini kullandı.



“Buraya 11 bin ton asfalt kullanıldı”

Tarsus Hal Kompleksi içerisinde yaptıkları hizmetleri anlatan Seçer, “Sadece buraya ne kadar asfalt döktük biliyor musunuz? Helali hoş olsun. Bunu hak ediyorsunuz. Çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, KDV veriyorsunuz, ÖTV veriyorsunuz, gelir vergisi veriyorsunuz, helali hoş olsun zaten o vergilerden. 11 bin ton asfalt kullanıldı buraya. Gördüğünüz gibi, yeni yapılan havaalanının pisti bundan daha kaliteli olmayacak. En kalitelisi yapıldı. Altyapısı ve üst yapısı yapıldı, şeritleri çekildi. İnşallah Sebze ve Meyve Halimize uzun süre hizmet edecek bir zemin düzenlemesi yapıldı” dedi.

Haller Yasası ile ilgili de konuşan Seçer, “Haller Yasası’nda sanıyorum parlamentoda bir değişiklik var. Mevcut Haller Yasası’nda ilk büyük düzenleme yapıldığında 2012’de açıkçası benim de imzam var. O dönemde çünkü parlamentodaydım ve o Komisyon’da çalışan bir milletvekiliydim. Görüldü ki zaman içerisinde bazı yapılan düzenlemeler eksik kalmış ya da yanlış olmuş. Bu süreç içerisinde düzenlemeler yapıldı ama görüyorum ki Haller Kanunu zaten şu anda tartışılıyor değiştirme konusunda. Güncellenmeli ve sizlerin güncel ihtiyacına cevap verecek bir şekle dönüştürülmeli. Umut ediyorum parlamento bunu kısa sürede hayata geçirir” diye konuştu.

Tarsus şehir merkezinde yol asfalt biriminin de çalışmaları olduğundan söz eden Seçer, yapılacak olan ve yapımı devam eden asfalt ve yol çalışmaları hakkında da tek tek bilgi vererek, Tarsus’ta 2 adet katlı kavşak yapacaklarını duyurdu. Seçer, “Tarsus’ta Atatürk Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve Gazipaşa Caddesi. Bu kesişen noktalarda 2 adet katlı kavşak yapıyoruz. Mersin’de gördüğünüz, yoğun kavşaklarda trafik aksamasın diye battı çıktı olarak tabir edilen, Tarsus’ta da ilk kez bizim dönemimizde hayata geçirilecek olan proje çalışmalarını bitirdik. Bir tanesi Çamlıyayla’ya giderken Sakallı Petrol’ü geçince. Otobana dönen yol. Oraya bir tane yapıyoruz. Bir de otobandan çıktık Tarsus’a iniyoruz, Hale doğru gelirken Ülküköy’e giden Bayraklı Kavşak’ın olduğu noktaya toplamda 2 adet katlı kavşak yapıyoruz. Şehir o tarafa doğru büyüyor dikkat edin. Şimdiden trafik açısından önlemini almamız gerekiyor. Her noktada çalışmalarımız devam edecek. Tarsus’un ihtiyacı olan her şeyi yapacağız” dedi.

Mersin’in önümüzdeki 10 yıl yeni otobüse ihtiyacı olmadığının altını çizen Seçer, 87 Limon otobüsün şu anda Mersin’de hizmet verdiğini, 67 otobüsün de Nisan ayında geleceğini söyledi. 36’sının da Tarsus’ta hizmet vereceğini ifade eden Seçer, 9 metrelik 36 adet atak yeni otobüslerin Nisan ayından itibaren Tarsuslular’ın hizmetine gireceğini ifade etti. Seçer, “Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tarsus’ta da, Mersin merkezde de, Anamur’da da devam edeceğiz” dedi.

Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halciler Derneği Başkanı Ali İlk de “Büyükşehir Belediye Başkanım, bizler Vahap Seçer adını duyduğumuzda aklımıza dürüstlük gelir, çalışkanlık gelir, eşit, tarafsız hizmet gelir, hakkaniyet ölçülerini gözeten belediye yönetimi gelir. Yani yaraya merhem olmak gelir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Tarsus Yaş Sebze Meyve Hali’ne yaptığı hizmetleri yadsımak, yok saymak hiç kimsenin haddine değildir. Bugüne kadar Tarsus Yaş Sebze Meyve Hali’ne yapılmış hizmetlerin en büyüğünü Vahap Seçer Başkanımız döneminde aldık. Bunu herkes, dünya alem biliyor” diye konuştu.