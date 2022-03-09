2150 ÇÖP KONTEYNERİ GERİ KAZANDIRILDI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava şartları ve zaman içerisinde oluşan yıpranmalar sonucu hurda olarak ayrılan çöp konteynerlerini sağlam hale getirerek tekrar kullanıma sunarken, ilçenin her noktasında bulunan çöp konteynerlerinin yerinde bakım, onarım, boyama ve yenileme işlemlerini kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirerek tasarruf elde ediyor.



"Hedefimiz sağlıklı ve temiz bir Tarsus"

İlçe genelinde işlevini yitirmiş konteynerlerin onarım ve bakım çalışmalarını atıl durumda tek bir çöp konteyneri kalmayana kadar sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2021 yılında 2 bin 150 adet çöp konteynerini hizmete kazandırdıklarını ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar tasarruf tedbirlerini çok iyi uyguladık. Kendi öz kaynaklarımızı kullanmaya gayret ettik. Bu kapsamda yenileme çalışmasına, atıl durumda tek bir çöp konteyneri kalmayana kadar devam edileceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan çalışma ile onarımı ve boyaması yapıldıktan sonra tekrar halkımızın hizmetine kazandırılıyor. Onarılıp, yenilenen ve belirlenen noktalara yerleştirilen çöp konteynerleri, periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Bu şekilde hem görüntü kirliğinin önüne geçiliyor hem de etrafa pis koku yayan konteynerler ortadan kalkmış oluyoruz. Geri dönüştürülen konteynerleri vatandaşın kullanımına sunan ekiplerimiz hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladı" dedi.