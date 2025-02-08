Geleneksel el sanatı olan Trabzon hasırı, geçmişin izlerini modern dünyaya taşıyan zarafetiyle sadece bir takı değil, aynı zamanda bir kültürel miras olarak uluslararası arenada dikkat çekiyor. El işçiliğiyle üretilen özgün tasarım, seri üretim İtalyan zincirlerine karşı benzersiz bir alternatif sunuyor.

Geleneksel üretim yöntemleri ve doğal malzemeler kullanılarak yapılan Trabzon hasırı, çevreye duyarlı tüketiciler için cazip bir seçenek olarak görülüyor. Öte yandan, kişiye özel tasarımlar yapılmasına imkan tanıyan Trabzon hasırı, alıcının zevkine göre şekillendirilmesi nedeniyle standart kalıplarda üretilen İtalyan zinciri ürünlerine göre büyük bir avantaj sağlıyor. Elizi Hasır firması sahibi Fatih Yılmaz Akdin, "Trabzon hasırı sadece bir takı değil, aynı zamanda bir kültür ve tarih mirasıdır. Geleneksel dokuyu koruyarak modern tasarımlarla birleştirdiğimizde, bu zanaatın global ölçekte hak ettiği yere ulaşabileceğine inanıyorum" dedi.

Elizyum koleksiyonu, coğrafi işaretli Trabzon hasırında standart tel kalınlığından farklı bir tel yapısı kullanılarak, üzerine elmas kalemle işlenen özel dokularla bir görünüm sunuyor.