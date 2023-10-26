Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 il 58 ilçede elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik’e üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı takdir belgesi takdim edildi.

Sorumluluk bölgesinde verdiği kaliteli ve kesintisiz enerji hizmetiyle adından sıkça söz ettiren Aras Elektrik’e yerel yönetimlerden tebrikler geliyor. Faaliyet alanındaki elektrik dağıtım hizmetinin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinin yanında ülke ve bölge ekonomisine de büyük katkı sağlayan Aras Elektrik, yerel yönetimler tarafından takdir edilmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Iğdır Valiliği tarafından Iğdır İl Koordinatörü Özkan Kılıç’a ve ilçe çalışmaları ile beğeni toplayan Karayazı İşletme Şefi Mehmet Sait Barut’a Karayazı Kaymakamlığı tarafından verilen teşekkür belgelerine yeni bir tebrik daha eklendi. Kısa bir süre önce göreve atanan Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu tarafından Erzincan İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu’na takdirname verildi.

Erzincan İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu, “Kısa bir süre önce atanan Sayın Valimiz Doç. Dr. Hamza Aydoğdu çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Valilik tarafından faaliyetlerimizin takdir ediliyor olması bizi çok memnun ve mutlu ediyor. Biz de Aras Elektrik olarak var gücümüzle Erzincan için çalışıyor, başarılarımızı her yıl daha da ileriye taşıyoruz.” dedi.

Vali Aydoğdu imzasıyla takdim edilen takdirnamede “Görevinizde göstermiş olduğunuz üstün gayret ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizi 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 20. Maddesine istinaden Takdirname ile ödüllendirir; başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.” ifadeleri yer aldı.