Fatih İlkokulu öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinde işledikleri ‘Yerel Yönetimler’ konusunu bizzat yerinde öğrenmek için Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Hayat Bilgisi dersinde gördükleri ‘Yerel Yönetimler’ konusunu yerinde işlemek için kendilerini ziyaret eden Fatih İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Öğretmenleri nezaretinde Darıcı Mahallesi 5759. Sokak’taki yeni yerinde hizmetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret eden öğrencileri, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Ünal, Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım ve zabıta personelleri karşıladı.

Müdürlük birimlerini gezen, zabıtanın görev tanıtımı ve çalışmalarıyla ilgili merak ettikleri soruları yönelten öğrenciler, yerel yönetimler dersi kapsamında eğitici ve öğretici bir gün geçirmiş oldu.