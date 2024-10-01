Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıcıların sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı başlattığı, yerel yönetimler arasında bir ilk olan “Temiz Petek Projesi” 5. yılında da arıcılara destek oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Köyceğiz, Milas ve Menteşe İlçelerinde yapılan petek şoklama işlemi bu yıl Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde arıcıların hizmetine sunuldu.

Petekler -30 derecede şoklanıyor

Büyük ilgi gören proje kapsamında kabartılmış peteklerin saklama döneminde Büyük Balmumu Güvesinin verdiği zararların engellenmesi ve balda kalıntı sorununun önüne geçmek için petekler -30C’de şoklanıyor. Bu işlem sayesinde peteklerin Büyük Balmumu Güvesi, larva, pupa ve yumurtaları öldürülerek üreticilere teslim ediliyor. 2018 yılında başlayan “Temiz Petek” projesinde bugüne kadar 8 ilçeden 202 bin 499 adet petek şoklanarak üreticilere teslim edildi.

Bal üreticisi Yıldırım: Peteklerimizi kolayca bir sonraki döneme hazırlıyoruz

Proje başladığından beri peteklerini uygulama için getiren Bal üreticisi Yıldırım, “Bir ziraat mühendisi olarak da bu proje biz üreticiler için çok önemli. Dönem boyunca korumamız gereken petekleri burada -30 derece sıcaklıkta şoklatarak bir sonraki döneme hazır hale getirme fırsatı buluyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bal Üreticisi Şimşek: Doğal yöntemlerle peteklerimizi koruyoruz

Bu projenin velinimet diyen bal üreticisi Üstün Şimşek, “20 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Burada -30 derecede ürünlerimizi şoklatıp peteklerimizi hazır hale getiriyoruz. Bu şekilde de kimyasal kullanmadan doğal yollarla peteklerimizi hazır hale getiriyoruz. Bu proje sayesinde ürettiğim baldan da verim alıyorum. Bu şekilde sakladığım peteklerden çıkan balların üretiminde kimyasal kullanmadığım için ürün testinde kalıntılar çıkmıyor. Bu proje ile ürünlerimizin değerini artıran Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yüksek Gıda Mühendisi Ferek: Üreticilerimizin ürün kalitesini artırıyoruz

Temiz Petek Projesi’nin amacını aktaran Yüksek Gıda Mühendisi Övgü Ferek, “Projemizle üreticilerimizin kabartılmış peteklerini -30 derecede şoklayarak koruma altına alıyoruz. Üreticilerimiz isterlerse kendileri paketledikleri petekleri getirebilirler ya da bizlerden poşet isterlerse o desteği de sağlıyoruz. Bu şekilde arıcıların peteklerde en büyük sorunu olan büyük balmumu güvesi, larvaları ve yumurtalarını arındırıyoruz. Bu sayede kalıntısız ve doğal ürün üretimine katkıda bulunuyoruz.” dedi.

‘Temiz Petek Projesi’nden nasıl yararlanılır?

Temiz Petek Projesi’nden yararlanmak isteyen üreticiler Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 444 48 01 numaralı telefonundan bilgi ve randevu alabilecekler. Şoklanmış ve paketlenmiş petekleri arıcılar evlerinde güvenle saklayabilecekler. Büyük bir sorunun önüne geçilmesi amacıyla başlatılan proje 16 Eylül 2024 ile 16 Aralık 2024 tarihleri arasında devam edecek.