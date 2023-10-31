Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, TOBB’un desteğiyle bu yıl 12’incisi düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 2 Kasım Perşembe günü ANFAŞ Fuar Merkezi’nde başlıyor. 5 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek YÖREX’te Anadolu’nun dört bir yanından gelecek yüzlerce ürün ziyaretçiyle buluşacak.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’e 7 bölgeden yüzlerce yöresel ürünün geleceğini söyledi. Çandır, 12’nci YÖREX’te oda ve borsalar, kalkınma ajansları, GAP İdaresi Başkanlığı, valilikler, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 500’ün üzerinde katılımcının yer alacağını kaydetti. Çandır, “YÖREX, Anadolu’nun kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, kültürlerin, yöresel ürünlerin buluşma noktası olacak” dedi.

YÖREX Anadolu’dur

Başkan Çandır bu yıl da “Sizin oraların nesi meşhur?” sloganıyla düzenledikleri YÖREX’e ilginin yoğun olduğunu söylerken, “YÖREX Anadolu’dur. Antalya’da bu yıl 4 gün boyunca yöresel ürün şöleni yaşayacağız” dedi. Çandır, Gazipaşa çekirdeksiz narından Eskişehir lüle taşına, Aydın incirinden Muğla zeytinyağına, Afyonkarahisar lokumundan Isparta gül ürünlerine, Pervari balından Erzurum civil peynirine, Bafra pidesinden Kayseri mantısına, Antep baklavasından Malatya kayısısına yüzlerce ürünün YÖREX’te ziyaretçiyi beklediğini kaydetti.

Yerel üretici büyük marketlerle buluşacak

12. YÖREX’te TOBB’un desteğiyle yerel üretici ve firmaları ulusal ve uluslararası market zincirleri ve -e ticaret siteleri ile buluşturacaklarını, ikili görüşme fırsatı sağlayacaklarını bildiren Çandır, yapılacak ikili görüşmelerde iş bağlantılarının sağlanacağını kaydetti. Çandır, “Yerel ürünlerin katma değerinin artırılması için çalışıyoruz. YÖREX’te yapılacak ikili görüşmelerde büyük iş bağlantıları kuruluyor” dedi.

Ödüllü bilgi yarışması

Başkan Ali Çandır, YÖREX kapsamında “Nesi Meşhur?” ödüllü bilgi yarışması düzenleyeceklerini belirtirken, yarışma ile yöresel ürün farkındalığını artırmayı amaçladıklarını kaydetti. Çandır, YÖREX’in ikinci günü Cuma günü “Yerel Kalkınmanın Anahtarı : Coğrafi İşaretler” panelinin düzenleneceğini bildirdi.

ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 10 bin metrekare alanda düzenlenen YÖREX’e herkesi davet eden Çandır, fuara girişin ücretsiz olduğunu vurguladı. Çandır, YÖREX’in sabah 10.00 – akşam 20.30 saatleri arasında ziyarete açık olduğunu bildirdi.

Çocuklar bu fuarı görmeli

Çandır, özellikle çocukların Anadolu’nun ürünleriyle buluşması gerektiğini söylerken, annelere “YÖREX’e çocuklarımız birlikte gelin” çağrısında bulundu. Çandır, “Atalarımızdan bizlere emanet, bizlerden ise çocuklarımız ve gençlerimize miras kalacak olan yöresel ürünlerimizi görmek, tatmak ve hissetmek için YÖREX’e davet ediyorum. Özellikle çocuklarımızın YÖREX’i görmesini arzu ediyorum” dedi.

ATB Başkanı Ali Çandır, YÖREX’e destek veren başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm oda ve borsalara, kalkınma ajanslarına, yerel yönetimlere, kooperatiflere, üreticilere teşekkür etti.