Yaptığı birbirinden ilginç çalışmalar, kendine has sesi ve yorumu ile Kuşadası’nda sahne alan yerel sanatçı Şenol Dağdelen, yaz sezonuna yeni klibi ile ‘merhaba’ dedi. ‘Kurşun Duvar’ adını verdiği yeni çalışması ile savaşın kötü yönlerini anlatan yerel sanatçı Dağdelen, klibini de temsili olarak savaşta viran olmuş bir binada çekerek ’barış’ mesajları verdi.

İnsanlığın var olduğu günden bu yana insanların, ihtiyaçtan değil ihtirastan dolayı birbirini üzüp kırdığını belirten yerel sanatçı Şenol Dağdelen, bugün yaşanan savaşların da temelinde ihtiras olduğunu kaydetti. Dağdelen, Kurban Bayramı arifesinde yayınladığı son klibinde barışın güzelliğini anlatıp savaşın soğuk yüzünü işledi.

Amacının barış mesajı vermek olduğunu belirten Dağdelen, “Güftekar Mevlüt Kefli, bu eserin sözlerini Ukrayna Savaşı çıktıktan sonra yazmış. Bestelemem niçin bana gönderdi. Çalışmalarımızı tamamladık. Bazı sıkıntılardan dolayı biraz geciktik ama bayram önü böyle bir klibin yayınlanması çalışmamıza daha anlamlı kıldı” diye konuştu.