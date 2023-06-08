Türkiye’nin önde gelen turizm beldeleri arasında yer alan Kuşadası’nda turizm sektörü sezon hazırlıklarını tamamladı. Hazırlayıp seslendirdiği eserlerde Kuşadası’nın kültürel zenginliklerini öne çıkaran bölgenin yerel ses sanatçısı Şenol Dağdelen de 2023 sezonu hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Yeni şarkılarıyla repertuvarını genişleten ve sahne aldığı her yerde yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanan Dağdelen, bu yıl da müzik dolu bir performans sergileyeceğini belirtti.

Müziğin kültürel zenginliklerin tanıtımında etkili bir araç olduğunu belirten Şenol Dağdelen, "Türkiye sadece denizi kumu ve tarihi kentleri ile değil kültürü ve müziği ile de dünyanın ilgisini çeken bir ülke. Kuşadası ilk olarak bölgede çekilen sinema filmleri ile meşhur oldu. Artık dünyaca tanınan bir kent ve biz bu bilinirliğe müzik ziyafetleri ile katkı sağlamaya çalışıyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sezon boyunca sahne aldığım yerlerde bir kültür elçisi gibi hizmet vermek istiyorum" dedi.

Pek çok ünlü ile de çalışan Şenol Dağdelen’in Denizli’deki bir stüdyoda seslendirdiği yeni albümünde; Acil, O şarkı çalıyor, Gamzelim, Gönlüm hoş değil, Aşkı dünde bırak, Bana seni bağışla, Masum ayrılık ve Ne değişti adlı eserlerin yer aldığı belirtildi.

Sadece dijital platformlarda yayınlanacağı belirtilen albümün Erol Çiftçi-Şenol Dağdelen (Usta Çırak) adıyla yayımlanacağı belirtildi.