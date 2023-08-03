Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci idaresinde düzenlenen merkez okul ve kurum müdürleri ile yapılan toplantıda bu yıl planlanan projeler değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mevlüt Çınar ve Musa Dinçgez, şube müdürleri ile merkeze bağlı tüm okul ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, 2023- 2024 eğitim-öğretim yılına hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alış verişi yapıldı. Bu yıl kentte gerçekleştirilmesi hedeflenen yerel projeler hakkında bilgi verildi. LGS ve YKS sınavlarındaki başarı grafiği değerlendirildi. Sünnetci yaptığı açıklamada, “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğince görev yerleri değişen idarecilerimize başarılar diliyorum, yeni görev yerlerinizde bayrağı teslim alarak yapılan güzel çalışmaları devam ettirmenizi ve tecrübeleriniz ile yeni çalışmalara imza atacağınıza inanarak hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.