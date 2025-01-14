İzmir Ticaret Odası (İZTO) Medya ve Fotoğrafçılık Komitesi’nin düzenlediği “İzmir’de Medya Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” toplantısında, yerel medya sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde tartışıldı.İZMİR (İGFA) - İZTO Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, medya sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantının açılış konuşan İzmir Ticaret Odası (40. Medya ve Fotoğrafçılık Komitesi) Meclis Üyesi Abdulhakim Bingöl, yerel medyanın demokrasinin temel taşı olduğunu vurgulayarak, medyanın sürdürülebilirliği için kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

“MEDYA TOPLUMUN SESİ VE DEMOKRASİNİN GÜVENCESİDİR”

Konuşmasında yerel medyanın önemine değinen Abdulhakim Bingöl, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’e teşekkür ederek, yerel medya sorunlarına yönelik duyarlılığını ve destekleyici politikalarını takdir ettiğini dile getirdi. Medyanın toplumun doğru bilgiye ulaşmasında ve demokratik değerlerin korunmasında hayati bir rol oynadığını belirten Bingöl, yerel medyanın karşılaştığı ekonomik ve yapısal sorunlara dikkat çekti. Artan kâğıt maliyetleri, azalan resmi ilan gelirleri ve dijitalleşme baskısının yerel medyayı büyük bir tehdit altına aldığını ifade etti.

Bingöl, sorunların çözümü noktasında sektör genelinde iş birliğinin şart olduğunu belirterek, yerel gazetelerin artan kâğıt maliyetleri ve azalan resmi ilan gelirleri nedeniyle sürdürülebilirliklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu, radyoların reklam gelirlerindeki azalma ve dijitalleşme süreçlerine uyum sağlama zorlukları, radyoların devamlılığını tehdit ettiğini söyledi. Televizyonların yüksek uydu kiraları ve içerik üretim maliyetleri, yerel televizyon kanallarının özgün içerik üretmesinin zorlaştığını ifade eden Bingöl, resmi ilan alamayan internet sitelerinin ise dijital reklam pastasındaki eşitsizlik nedeniyle ciddi gelir kayıpları yaşadığını vurguladı.

Basın üzerinden toplumu şekillendirme çabalarının devam ettiği ve gazetecilerin hedef gösterildiği bir dönemde yaşam mücadelesi verildiğini ifade eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Basın özgürlüğü karnemiz ne yazık ki kırıklarla dolu. Anayasamızda ‘Basın hürdür, sansür edilemez’ yazıyor. Ancak bu ifade, artık tozlu raflarda kalmış bir söylemden ibaret. Bugün basın özgür değildir ve her yerden sansür edilmektedir. Gerçeklere bakacak olursak, son yıllarda onlarca yerel gazete kapandı. Ancak bağımsız habercilik için mücadelemiz sürecek” dedi.

“BAĞIMSIZ HABERCİLİK İÇİN YENİ FONLAR YARATILMALI”

İzmir olarak Hasan Tahsin’in kentinde yerel basını geliştirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Başkan Gappi, 12 meslek örgütü bir araya gelerek, ‘Gazetecilik Hak ve Özgürlükler Deklarasyonu’nu yayınladık. Basın kartlarının meslek örgütleri tarafından verilmesi ve gazetecilerin örgütlenme hakkının tanınması noktasına odaklandıklarını anımsatarak, "Günümüzde belli bir ölçeğin üzerinde istihdam yaratan ulusal ya da yerel medya kuruluşları yüzde 95 devlet yani BİK desteklidir. Tasarruf Genelgeleri de yerel basının iflahını kesmektedir. Yerel basının bağımsızlığı için tek bir kaynağa bağlı kalmamalıyız. Devlet, yerel kurumlar ve özel sektörle birlikte yeni fonlar yaratmalıyız” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Toros Mutlu da yaptığı sunumunda, yapay zekanın hukuki, ekonomik ve etik alanlarındaki sorunlar üzerinde durarak, “Yapay zeka basın emekçileri için bir fırsat. Yapay zeka araçlarının kullanımını medya profesyonelleri tarafından asla dışlamamalı, teknoloji kucaklanmalı” çağrısında bulundu.