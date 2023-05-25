Karabük’te Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen ikinci Lezzet Şenlikleri etkinliği yemek yarışmalarıyla sona erdi.

Karabük Valiliğinin koordinesinde düzenlenen "Lezzet Şenlikleri" sona erdi. 7 gün boyunca Karabük ve ilçelerine özgü yemekler hazırlanarak tanıtımları yapıldı. Her gün bir ilçede yapılan etkinliklerle hem yerel lezzetler tanıtıldı hem de turizme katkı hedeflendi. Etkinliğin son gününde düzenlenen yemek yarışmasında ustalar "baklava", "dolma" ve "keşkek" kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti.

Karabük Üniversitesi Konukevi’nde "Bizi Büyüleyen Lezzetler" temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından verildi. Vali Gürel, şenliklerin turizmi ve yerel lezzetleri öne çıkarma noktasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.