DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ı ziyaret ederek, yerel kalkınma projeleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce’de gerçekleştirdiği istihdam ve yerel kalkınma projeleri ile adından söz ettiren Başkan Faruk Özlü, bu çalışmaları başka şehirlerinde kullanabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ı ziyaret etti. Ziyarette bir çok konuda istişarelerde bulunulurken, istihdam ve yerel halkıma projeleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.