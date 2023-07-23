Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen 2021 yılındaki Manavgat yangınında köylerini terk etmeyerek alevlerle mücadele eden Ahmetler Mahallesi şimdi de yangınla mücadele çalışmalarına öncülük ediyor. Büyük Manavgat yangınının ardından Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) ile “Orman Yangınlarının Önlenmesine Yönelik Çalışmalar” konusunda iş birliği protokolü imzalayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, projenin başlangıcını Ahmetler Köyü’nde yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ormancılar Derneği arasında Manavgat yangının ardından ormanlık alanları korumak ve çoğaltmak amacıyla imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde eğitimler başladı. Çevre duyarlılığının arttırılması, orman ve diğer açık alan yangınları ile ilgili eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmesini hedefleyen protokol çerçevesinde ilk eğitim Manavgat’ın Ahmetler Mahallesi’nde verildi. Eğitimde 2021 yılında yaşanan Manavgat yangınında Ahmetler Mahallesi sakinlerinin yaptığı gibi bilgili müdahale ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Önleme çalışmaları önemli

Yangını söndürmek kadar yangın öncesi yapılacak önleme çalışmalarının büyük önem taşıdığının vurgulandığı eğitimde, yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için alınması gereken önlemler ve yangınlarla mücadelede etkili yöntemler konusunda fikir alışverişi yapıldı. Yangınların yerleşim yerlerine zarar vermeden kontrol altına alınabilmesi için mahalle sakinleriyle yapılan fikir alışverişi ve verilen eğitimler ile gelecekteki yangın felaketlerine karşı daha hazırlıklı olunması hedefleniyor.

İklim değişikliği bir gerçek

Eğitime katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Özlem Kılıçarslan, iklim değişikliği gerçekliğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Antalya’mızın yüzde 56’sı ormanlar ile kaplı. Yeşil alanı geniş bir şehir ve 2021 yılında hepimizi derinden üzen çok büyük bir orman yangını yaşadık. Bu yangında 75 bin hektarlık bir alan kaybedildi. İklim değişikliği mücadele anlamında yeşil alanların korunması bu çerçevede farkındalık çalışmalarının oluşturulması da çok önemli. Manavgat yangınında çok büyük bir mücadele veren Ahmetler Mahallesi sakinleri ile bir tecrübe paylaşımı yapmak istedik. Yoğun sıcak dalgalarının etkisiyle orman yangını riski her geçen gün çok daha artıyor. Bundan sonraki eğitim süreçlerimizde burada yaşanılanlardan dersler çıkartarak ormanlarımızın korunmasında nasıl bir mücadele vermeliyiz bunu konuşacağız.”

İzolasyon zonu kurulmalı

Türkiye Ormancılar Derneği Üyesi Orman Yüksek Mühendisi Rumi Sabuncu ise yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için orman içerisinde izolasyon zonu kurulmasının şart olduğunu ifade etti. Ormanda başlayan bir yangının orman içerisinde yer alan yerleşke bölgesine sıçrama ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen Sabuncu “100 metrelik bir izolasyon zonu kurulması gerekiyor. Bölgedeki ağaçların en az 3 metre ara ile genişletilmesi, tepelerin birbirine değmeyecek hale getirilmesi, bu ağaçların altlarındaki kuru dalların kesilmesi, merdiven görevi yaparak örtü yangınını tepe yangınına taşıyan yerdeki kolay yanıcı çalı ve aromatik bitkilerin temizlenmesi gerekiyor ”dedi.

Bilgilenmeden yangınlar önlenemez

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan itfaiye eri Kutluay Galip Kaya yerel halkı bilgilendirmeden yangınların önlenmesinin çok zor olduğunun altını çizerek, “Burada vatandaşlarımıza orman yangınları, orman yangınlarının risklerini, orman yangınlarında ne yapmamız gerektiğini, sonrasında orman yangınlarının mülklere sirayet kısmına alınacak önlemler ve mülk yangınlarında alınacak önlemleri anlattık. Daha sonra bir anket çalışmamız oldu. Eğitimlerimiz kırsal kesimde ve ormana yakın kısımda yaşamını sürdüren vatandaşlar için devam edecek” ifadelerini kullandı.

Dayanışma ve mücadeleyi gösterdik

Eğitime katılanlar arasında bulunan Ahmetler Mahalle sakini Duran Öz, Manavgat yangınında Ahmetler Mahallesi sakinlerinin gösterdiği dayanışma ve mücadele ruhunun tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyledi. Öz, “ İnsanların o günleri hatırlaması ve oluşabilecek muhtemel bir yangın durumunda bilgili bir şekilde yaklaşması çok önemli. Bu eğitimler sayesinde bu bilincin tüm vatandaşlarımızda oluşmasını sağlayacak olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.