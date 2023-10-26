DÜZCE(İHA) – Çilimli Belediyesi, Çilimli Siyah Pirinci için ortak çalışma yapmak için İstanbul Arel Üniversitesiyle iş birliği protokolü imzaladı.

Çilimli Belediyesi ile İstanbul Arel Üniversitesi girişimcilik, gıda teknolojisi, inovasyon, tarımda yenilikler gibi alanlarda işbirliği yapmak üzere protokol imzaladı. Çilimli Siyah Pirincinin gündeme alındığı imza töreninde Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay ve Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ilçenin tarım ve gıda alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

İş birliği protokolünde üniversitenin teknik ve akademik bilgi birikimini Çilimli Belediyesi’nin yerel kaynakları ve potansiyeliyle bir araya getirerek, girişimcilik ve inovasyon alanlarında önemli projelerin hayata geçirilmesini amaçlıyor. İşbirliği dahilinde, yeni gıda teknolojileri, tarım yenilikleri, iş geliştirme fırsatları ve daha birçok alanda çalışmalar yapılacak. Hayata geçirilecek projelerle, bölge ekonomisinin güçlenmesi ve yerel halkın yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

“Çilimli tarım ve gıda açısından büyük bir potansiyele sahip”

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Çilimli’nin tarım ve gıda alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak “İlçemiz, tarım ve gıda ürünleri açısından büyük bir potansiyele sahip. İstanbul Arel Üniversitesi ile yapılacak işbirliği, yerel kaynaklarımızı daha etkin bir şekilde kullanmamızı sağlayacak. Bu sayede, yeni iş fırsatları oluşturarak bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli bir destek sunmayı hedefliyoruz. Üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimi ile el birliğiyle, bölge insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek için başarılı projelere imza atacağımıza inanıyorum. Bu işbirliğinin, Çilimli ilçemize ve halkımıza büyük faydalar getireceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

"Birlikte başarılı projelere imza atacağız"

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ise bu işbirliğinin önemine vurgu yaparak "Çilimli ilçesi, tarım ve gıda ürünleri açısından büyük bir potansiyele sahip. İşbirliğimiz yerel ürünlerin işlenmesi, pazarlanması ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak birçok projeye imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

"Yerel ekonomiye katkı sağlayacağız"

İş birliği anlaşmasının yerel ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara üniversite olarak girişimcilik ve inovasyon alanında yapılan çalışmalara katkı sağlayamaya gayret ettiklerini ifade etti. Gözükara, “Bu işbirliğinin yerel ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Üniversite olarak, yerel topluluklarımıza değer katma misyonunu taşıyoruz. Çilimli Belediyesi ile bu protokol sayesinde, girişimcilik, gıda teknolojisi, inovasyon ve tarım gibi alanlarda işbirliği yaparak, bölgeye ekonomik büyüme ve istihdam fırsatları sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından Çilimli heyeti üniversitenin laboratuvarlarını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.