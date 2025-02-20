Samsun’da düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısında Yerel Düzey Afet Tarım Orman Gıda Su ve Hayvancılık Grubu Operasyon Planı konuşuldu.

Samsun’da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Yerel Düzey Afet Tarım Orman Gıda Su ve Hayvancılık Grubu Operasyon Planı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş başkanlığında düzenlenen toplantıda yerel düzeyde afet, tarım, orman, gıda, su ve hayvancılık operasyon planında destek ve çözüm ortağı olan kurumlara bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş; "Ülkemizin bir afet ülkesidir. Bunu maalesef 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde bir kez daha en acı şekilde hatırladık. Afet planları kapsamında kurumlarımızın ve destek çözüm ortaklarının afetlere hazırlıklı olmasının ve tüm senaryoları göz önünde bulundurarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi oldukça önemlidir. Kurumlarımızın üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi halinde üstesinden gelinemeyecek hiçbir afetin yok" dedi.

"Her türlü afetin üstesinden gelebilecek imkân ve güce sahip"

Konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam; "Muhtemel afetlerde planımızda tanımlanan görev ve sorumluluklarımızı siz değerli kurum ve kuruluşlarımızla birlikte icra edeceğiz. Devletimizin ve kurumlarımızın tüm imkânlarını milletimizin hizmetine sunacağız ve çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek için seferber olacağız. Devletimiz, milletimiz ve kurumlarımız her türlü afetin üstesinden gelebilecek imkân ve güce sahiptir. Afetler ülkemizin bir gerçeğidir, her türlü ihtimale karşı planlamalarımızın, ekiplerimizin hazırlıklı olması büyük önem arz etmektedir. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz bu tür toplantılar da bu amaca hizmet etmektedir. Bu vesileyle yapılacak olan toplantının hayırlara vesile olmasını, Ülkemizde meydana gelen 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde ve diğer afetlerde vefat eden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyor Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Allah’tan afetsiz günler diliyorum" diye konuştu.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Süleyman Yiğit ise Türkiye’nin afet ülkesi olduğunu, Kahramanmaraş depreminde bu durumu çok net bir şekilde bir kez daha gördüklerini belirtti. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı ve değerlendirmelerde bulundu.