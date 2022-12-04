Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor ve Çeşme Belediyespor arasında ligin 10. haftasında gerçekleştirilen yerel derbi maçında Çeşme Belediyespor rakibini sahasında 3-2 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor ve Çeşme Belediyespor arasında ligin 10. haftasında gerçekleştirilen yerel derbi maçında Çeşme Belediyespor rakibini sahasında 3-2 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Çeşme’nin iki güzide takımı, ligin 10. haftasında Alaçatı 15 Eylül Sahası’nda karşı karşıya geldi. Yerel derbi maçı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, Alaçatıspor taraftarları bin kişi ile sınırlandırıldı. Alaçatıspor taraftarları Cuma ve Cumartesi günleri, TC numaraları ile kayıt yaptırarak ücretsiz biletlerini alabildiler. Taraftarlar, ücretsiz biletleri ile TC kimlik numaraları kontrol edilerek maça girebildiler. Çeşme Belediyespor taraftarları ise maça alınmadılar.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş’in de izlediği maçta bin kişilik taraftar grubu tribünleri tamamen doldurdu. Belediye Başkanı Oran, maç başlamadan önce iki takımı da soyunma odalarında ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Oran, sahada iki takımla birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Her iki takım da maçın ilk yarısına karşılıklı ataklarla başlarken, 16. dakikada Alper Önal’ı ayağından bulduğu golle Çeşme Belediyespor 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı Çeşme Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında penaltı kazanan Alaçatıspor, 60.dakikada Göksu Alhas’ın penaltı vuruşunu gole çevirmesi ile 1-1’lik beraberliği sağladı. Beraberlik golünün ardından rakibinin yarı sahasında baskı kuran Çeşme Belediyespor, Yasin Akyol’un attığı golle 2-1 öne geçti. 76 dakikada Alper Önal’ın ayağından bir gol daha bulan Çeşme Belediyespor, skoru 3-1 yaptı. Maçın kalan dakikalarında her iki takım da gol arayışını sürdürürken, 90+3’te Tayfu Keskinoğlu’nun attığı gol ile Alaçatıspor ikinci golünü bulsa da Çeşme Belediyespor maçı 3-2 kazanmayı başardı.

"Bu galibiyetimiz bütün Çeşme Belediyespor camiasına armağan olsun"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı, "İlk derbi maçımızın galibi olduk. Bizim için çok önemli ve stresli bir gündü. Ama ben, yönetimimiz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız maçı kazanacağımıza inanmıştık. Yürekten inanmıştık. Tribünlerden hiç arzu etmediğimiz kötü tezahüratlar olsa da biz maçımıza odaklandık. Bu galibiyetimiz bütün Çeşme Belediyespor camiasına armağan olsun. Biz, Çeşme ve Alaçatı’nın akrabalık ilişkileri ile iç içe girmiş olduğumuzu bilerek sadece işimizi yapıyoruz. Maçımızı izlemeye gelen Çeşme Kaymakamımız Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Çeşme Belediyespor olarak bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Herkesi çok seviyorum" diye konuştu.

"Taraftarımızla beraber sevinmek isterdik"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Kara da maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Çok önemli bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Tabi ki taraftarımızla beraber sevinmek isterdik. Yarından itibaren önümüzdeki maça bakacağız. Çalışmaktan yorulmayacağız. Sezonun ilk yarısı bitene kadar alacağımız puanlarla ikinci yarıda hedefimize ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yakaladığımız ancak değerlendiremediğimiz pozisyonlar var"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz da bir değerlendirme yaparak, "Bölge için çok önemli bir derbi maçıydı. Ancak bizim için sadece ligin 10. hafta maçından ibaretti. Oyuna iyi başladık. Yakaladığımız ancak değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Sonrasında duran toptan çok kötü bir gol yedik. Yediğimiz golden sonra yine pozisyonlara girdik. Bizim düşüncemize göre rakibin kalecisine verilmeyen bir kırmızı kart var. Zira ceza sahası dışında oyuncumuzu bariz yere düşürdü. Ancak hakem bu faul ve kırmızı kartı es geçti. İkinci yarıya tamamen oyunun hakimi olarak başladık. Yine birçok pozisyona girdik ve neticesinde penaltı kazandık ve skoru eşitledik. Sonrasında yine oyun bize döndü ve iyi gidiyordu, ancak yine bir savunma kornerden yediğimiz gol bizim gardımızı çok düşürdü.. Bu dakikadan sonra oyunu bıraktık ki bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Bu konuda oyuncularıma çok sinirliyim. O dakikaya kadar inanılmaz mücadele ettiler ve takdiri hak ettiler. Ancak golden sonra böyle bir reaksiyon vermeleri kabul edilebilir değil. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Hak etmedikleri bir sonuç oldu. Aslında skor da bizim için hak edilmiş değil. Ancak maalesef kaybettik ve liderle aramızda olan puan farkı 1’e çıktı. Üzgünüz. Haftaya deplasmandaki Kartalspor maçı bizim için çok önem arz etti. O maça en iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.