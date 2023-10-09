“Anadolu Buluşması Yerel Medya Çalıştayı 2023” Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı çalıştayda sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen ‘Anadolu Medya Buluşması ve Yerel Medya Çalıştayı’ 60 ilden 300’e yakın gazetecinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yerel medyanın sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştaya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

6 - 8 Ekim tarihlerinde düzenlenen çalıştayda oturumlar 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. Yerel medyanın sorunları ve çözüm yollarının konuşulduğu toplantıda meslek örgütlerinin temsilcileri ve gazeteciler sunumlar gerçekleştirdi. İlan ve tasarruf genelgeleri ile basının zor durumda bırakıldığının belirtildiği mesleki saygınlık, iş güvencesizliği, basın ve ifade özgürlüğü olmak üzere medyanın temel sorunları öncelikli olarak dile getirildi, çözüm önerileri tartışıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptı. Ekonomik krizin ülkede her kesimi etkilediğini ifade eden Başkan Oktay “Her geçen gün daha da derinleşen sorunlarımız mevcut. Bunları bu ve benzeri çalışmalarla aşmaya çalışacağız. Göreve geldiğimizden beri yerel basınımıza elimizden destek vermeye çalışıyoruz. Tek ricamız var, yeter ki şeffaf, özgür ve art niyetsiz olmaları. Bu gibi toplantılarla sorunları ortaya koyup, tartışacağız ve iyileştirmeler yapacağız. Katılan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Çalıştay’ın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 45 dakikalık konuşmasında medyaya yönelik baskılardan söz edip yaşanan sıkıntıların çözümü konusunda da kendilerinin yanında medyaya da ciddi görev düştüğünün altını çizdi. Gazetecilerin öncelikle birlik olmayı başarması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Siz ne kadar kapanırsanız baskıcı yönetim o kadar memnun olur çünkü kendisini eleştirecek hiç kimse kalmaz. Şu anda çok ciddi bir çürüme ile karşı karşıyayız. Ama umudumu yasama yürütme yargıda değil; umudumuz medyada. Çürümeye karşı direnecek olan sizsiniz. Burada bir çürüme var diyeceksiniz. Sizin kaleminiz güçlü olduğu sürece Türkiye kurtulur” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren çeşitli cemiyet ve derneklerin temsilcileri sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin birer konuşma yaptılar.