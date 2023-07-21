Erzincan’da yuvasından düşen yavru kargayı korumak isteyen anne karga vatandaşlara saldırdı. Yavru karga itfaiyenin müdahalesi sonucu yuvasına konuldu.

Erzincan’ın en işlek caddelerinden olan Ordu Caddesi üzerinde ağaçta ki yuvasından bir marketin önüne düşen yavru karganın annesi yavrusunu korumak için marketten çıkan ve yoldan geçen vatandaşlara saldırdı. Henüz uçma kabiliyeti olmayan ve gözleri açılmamış olan yavru kargaya çevredekilerin zarar vereceğini düşünen anne karga sürekli uçuşarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Durumu engelleyemeyen market yetkilileri ve çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yere düşen yavru kargayı alarak itfaiyenin araç merdiveni marifetiyle tekrardan güvenli bir şekilde yuvasına geri yerleştirdi.

Market yetkilisi Murat Mercandağı durumu anlatarak, “Saat 8.30 civarlarında mağazamızın önünde ki ağaca karga yuva yapmıştı. Yavrusu aşağıya düştü. Müşterilere saldırıyordu ancak biz burada kontrol ediyorduk. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Sağ olsunlar, teşekkür ediyorum” dedi.