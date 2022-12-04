Adıyaman’ın Sincik ilçesinde ıslak zeminde yürüdüğü esnada dengesini kaybederek yere düşen genç, kolundaki tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde ıslak zeminde yürüdüğü esnada dengesini kaybederek yere düşen genç, kolundaki tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe köyünde ikamet eden 17 yaşlarındaki Ali Yücel, ıslak zeminde yürüdüğü esnada ayağı kayarak yere düştü. Bu esnada Yücel’in kolundaki tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Ali Yücel’in vücuduna isabet etti. Yaralı halde yakınları tarafından bulunan Ali Yücel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Yücel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.