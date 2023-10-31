Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.C., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın madde bağımlısı olduğu ve kullandığı maddenin etkisiyle yerde hareketsiz bir şekilde yattığı iddia edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.