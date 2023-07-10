Küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle birlikte çiftçilerin kullandığı yeraltı sularında da büyük bir azalma yaşanmaya başlandı. 10 yıl önce 70 metre derinliklerde ulaşılan suyu bulabilmek için sondajlar 300 metre ve üzerinde derinliklere ulaşmaya başladı.

Dünya çapında yaşanan iklim değişikliğine bağlı olarak, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde özellikle üzüm bağcılarının kullandıkları yer altı suları her gün biraz daha derine iniyor. Yaklaşık 10 yıl önce ortalama 70 metre derinlikten çıkartılan artezyen pompası suları günümüzde 300-400 metrelere kadar indi. Suların her yıl derine inmesine bağlı olarak kuyulardaki arızalarda artmaya başladı. Eski teknolojilerin geride bırakıldığı günümüzde pompa arızaları artezyen kuyusuna salınan su algı kamerasıyla kolaylıkla tespit edilerek tamir edilebiliyor.

Pompa arızaları kamera ile tespit ediliyor

Bobinaj ustası Muhammet Yılmaz, "10 yıldır bu işin içindeyim. Eskiden suları 60 metreden alıyorduk, şimdi 300 metreden su alıyoruz. Babam yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyor, bende 10 yıldır babamla beraber bu işi yapıyorum. Su pompası arızaları arasında; kademe doluyor, lastik eskiyor, motor yanıyor, kuyuda çökme yaşanıyor. Eskiden 15 beygirlik bir pompa ile 60 metreden saatte 20 tona kadar su alıyorduk. Şimdi sular derine düştüğü için dalgıçlar büyüdü, kademeler büyüdü. Kuyu arızalarını günümüz teknolojilerinden olan kamera sistemiyle tespit ediyoruz. Yaklaşık 500 metreye kadar ulaşan kameramızı kuyuya salıyoruz, su kameramız kuyudaki arızayı tespit ediyor, bizde veriler istikâmetinde kuyudaki arızaları kolaylıkla tamir edebiliyoruz" dedi.

"Şiddetli yağışlar yeraltına inmeden akıp gidiyor"

Bahçesindeki sondaj pompası arızalanan Alaşehirli üzüm üreticisi Atilla Bilir, "Eskiden kışlarımız yağışlı ve sularımız bol oluyordu. Günümüzde iklimler değişti. Yağışlar azaldı, şiddetli yağıyor ve sular akıp gidiyor, yağmur suyu yer altına inmeden derelere akıyor. Günümüzde eskiden kalan ve kullandığımız 100 metrelik kuyular kurudu. Şimdi 400 metreye kadar derinlikte kuyular kazılıyor. Kuyu derinleştikçe dalgıçlar daha derinde kalıyor dolayısıyla maliyetler artıyor. Üretici için elektrik ücretleri daha yüksek geliyor. Kablo fazla gidiyor, dalgıçların daha güçlü olması gerekiyor. Su sıkıntımız gittikçe, yıllarımız kışlarımız yağışlı olmadığı için su sıkıntısı yaşamaya devam ediyoruz. Maliyetler arttığı için de çiftçimiz zor durumda kalıyor" diye konuştu.