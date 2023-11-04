Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde yeraltı otoparkı ve müftülük binası için temel atma töreni düzenlendi.

Çerkeş Belediye başkanı Hasan Sopacı’nın vizyon projeleri arasında yer alan kent meydanı projesi çerçevesinde yeraltı otoparkı ve müftülük hizmet binası için temel atma töreni düzenlendi. Kent meydanında düzenlenen temel atma töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

“Vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak ve mutlu huzurlu bir şekilde gezebileceği alana kavuşmuş olacaktır”

Yapılan proje ile park sorunun gideceğini belirten Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı “Bugün açılışını yaptığımız yeraltı otoparkı, Çankırı ve ilçelerinde ilk defa fikir olarak ortaya çıkmış bir vizyondur. Bu vizyon, üzerinde şehir meydanıyla ilçeye katkı sağlayacak, medeniyetini yansıtacak bir alanı ilçemizdeki vatandaşlarımıza yapmak arzusundaydık. Şu anda da temelini attığımız otopark, vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak ve mutlu huzurlu bir şekilde gezebileceği alana kavuşmuş olacaktır” dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden İl Müftüsü Mehmet Şahin, “İlçemizin, müftülük binasına ihtiyacı vardı. Bu projeyle birlikte müftülük binamızda yenileniyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Törene Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, Belediye Meclis üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.