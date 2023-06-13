Isparta Belediyesi tarafından İstiklal Mahallesinde Subay Lojmanlarının yanında bulunan alanda yeraltı 3 katlı otopark inşa ediliyor. Otopark inşaatında yapı sağlamlığı için fore kazık çalışmaları devam ediyor.

Isparta Belediyesi, şehrin otopark sorununu çözmek için yeni projeleri hayata geçiriyor. O projelerden birisi de İstiklal Mahallesinde Subay Lojmanlarının yanında 4 bin 700 metrekare alanda projelendirilen 400 araç kapasiteli yeraltı 3 katlı otopark alanı. Bu bölgede şehir merkezinde vatandaşların araçlarını park edebilecekleri yeni bir otopark alanı oluşturuluyor. Yüklenici firma tarafından kısa bir süre önce başlatılan çalışmalarda alanın hafriyat alımları tamamlanmıştı. Hafriyat alımlarının ardından yapı sağlamlığı için zeminde fore kazık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Alanda yaklaşık 350 fore kazık çalışması yapılacak.

İnşa edilecek yeraltı 3 katlı otopark elektrikli araç şarj istasyonuna sahip olacak. Milli ve yerli üretim TOGG ve elektrikli tüm araçlar yeni yapılacak olan otoparkta şarj edilebilecek. Otoparkta inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından üzerine 4 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak.