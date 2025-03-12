Hatay’da yer yer 20 metreyi bulan deniz çekilmesinin yaşandığı Arsuz ilçesinde deniz seviyesi normale dönmeye başladı. Deniz seviyesinin yükseldiği bölge dronla görüntülendi.

Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi mevkisinde kış mevsiminin gelmesiyle Akdeniz’de çekilme yaşanmıştı. Her yıl kış aylarında yaşanan deniz çekilmesine oranla bu yıl denizdeki çekilmenin fazla olduğu gözlemlendi. Arsuz ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan çekilme yer yer 20 metreyi bulmuştu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtına sonrası deniz seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Yer yer 20 metreyi bulan çekilmelerin olduğu noktalarda yükselen deniz seviyesi dron ile havadan görüntülendi.

"Deniz seviyesi şu anda iyi ve geri eski haline dönüyor"

Deniz seviyesinin yeniden normale döndüğünü anlatan 27 yaşındaki Süleyman Berk Zübarioğlu, "Deniz çekilmesi yaklaşık sonbaharın başlangıcından kışın ortalarından beri var. 10 güne bir falan deniz çekiliyor. Deniz seviyesi şu anda iyi ve geri eski haline dönüyor. Şurada gördüğünüz kayaların oraya kadar çekilmişti. İskelenin ucu gözüküyordu, şimdi gözükmüyor ve şu an yükseliyor. Geçen gün fırtına çıktı, o fırtınadan sonra biraz daha yükseldi" dedi.