Örtü altı tarımın merkezi Antalya Toptancı Hal içerisinde hemen hemen her gün yer altındaki kanalizasyon ve şebeke hatlarından 5-6 kilometre yürüyerek elektrik kablolarını çalan hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Yaşananlara isyan eden Antalya Hal Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, “Bu hırsızlardan çok çekmeye başladık. Hırsızlar Yeşildere mahallesinden giriyorlar, 5-6 kilometre yer altından geliyorlar. Yer altı kablolarını keserek aynı güzergâhtan geri çıkıyorlar. Şu ana kadar 20’nin üzerinde hırsız yakalandı” sözlerine yer verdi.

Örtü altı tarımın merkezi Antalya Toptancı Hal içerisinde hemen hemen her gün yer altındaki kanalizasyon ve şebeke hatlarından 5-6 kilometre yürüyerek elektrik kablolarını çalan hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Yaşananlara isyan eden Antalya Hal Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, “Bu hırsızlardan çok çekmeye başladık. Hırsızlar Yeşildere mahallesinden giriyorlar, 5-6 kilometre yer altından geliyorlar. Yer altı kablolarını keserek aynı güzergâhtan geri çıkıyorlar. Şu ana kadar 20’nin üzerinde hırsız yakalandı” sözlerine yer verdi.

Örtü altı tarımın merkezi Antalya’da her gün binlerce çiftçi ve işletmeci tarafından kullanılan Antalya Toptancı Hali’nde kablolara dadanan hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Özellikle gece saatlerinde halin altında bulunan yer altı elektrik hatlarının ve fiber internet kabloların çekildiği tünellerden kilometrelerce yürüyerek hale gelen hırsızlar bakır elektrik ve internet kablolarını çalarak aynı güzergâh üzerinden dışarı çıkıyor. Elektrikleri kesilen esnafın ise en çok soğuk hava deposunda bulunan ürünleri zarar görüyor. Öte yandan Ticaret Bakanlığına ürün bildirimi yapamayan işletmeciler, urun sevkiyatı yapamadıklarını belirtti. 400 dönüm alan üzerine kurulu, 850 iş yerinin yer aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nin günlük nüfusu 10 bini aşarken, işletmeciler yaşanan hırsızlık olaylarına çözüm bulunmasını talep etti.

“Hırsızlar Yeşildere’den giriyorlar, 5-6 kilometre yer altından geliyorlar”

Soruna bir önce çözüm bulunmasını isteyen Antalya Hal Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz ise şöyle konuştu:

“Biz günlük satmış olduğumuz ürünlere künye bildiriyoruz. Her kestiğimiz fatura aynı zamanda maliye bakanlığına bildiriliyor. Bu bildirilmedi zaman biz ceza yiyoruz. Burada elektrik kablolarının çalınması ile birlikte telefon kabloları da çalınıyor. Diğer taraftan birçok işyerimizde soğuk hava depolarımız var; burada elektrik olmayınca ürünlerimiz çürüyor. Bu hırsızlardan çok çekmeye başladık. Hırsızlar Yeşildere’den giriyorlar, 5-6 kilometre yer altından geliyorlar. Yer altı kablolarını keserek aynı güzergâhtan geri çıkıyorlar. Şuana kadar 20’nin üzerinde hırsız yakalandı. En son benim işyerimin elektrik kablosunu çalanlar tutuklandı. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor ama yer altında bulunan kabloları çalanlar daha çok madde bağımlısı kişiler. Ölümden korkusu olmayan insanlar, bunlarla mücadele etmek çok zor” sözlerine yer verdi.

“Emniyet güçlerimiz ellerinden geleni yapıyor ama çözüm olmuyor”

Olayların bitmesi için çözüm yolunu da açıklayan Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu çalınan kablolar hurdacılara satılıyor. Bu hurdacıların bunları alması engellendiği zaman bu hırsızlık durur. Emniyet güçlerimiz ellerinden geleni yapıyor ama çözüm olmuyor. Alan çok geniş bir alan. Geniş bir yer altı ağımız var. Şuanda bu da hırsızların işine yarayan bir sistem. Şuanda hergun bir işyerinin elektrik kablosu çalınıyor.”

“Biz elektrik kablosu çaldırmaktan ve yaptırmaktan bıktık”

Halde sık sık elektrik kabloların çalındığını belirten işletme sahibi Kemal Cengiz ise “Hal dışından rögarlardan girerek halde dükkânların elektrik kablolarının ulaştığı yere kadar geliyorlar. Daha önce bu şekilde hırsızlık yapan bir kişi de sanırım elektrik çarpması sonucunu hayatını kaybetmişti. Yaşananlardan sonra kabloları yer altından çıkaran bazı işletmeler dışarıdan çekti, o da çare bulmadı. Yine çalmaya devam ediyorlar. 2 gün içerisinde 4-5 tane dükkânın kabloları çalındı, yapıyoruz yine gelip çalıyorlar. Ben kendin giderek gerekli yerlerle konuştum. Buranın aydınlatılması ve güvenlik kamera konulması gerekir. Bir güvenlik kamera odasından her saniye izlenmesi gerekir. Biz elektrik kablosu çaldırmaktan ve yaptırmaktan bıktık. Burası Türkiye’ye meyve sevkiyatı yaptığı gibi Avrupa’ya ihracatın yapıldığı Akdeniz’in en merkezi halidir. Bunun bu şekilde olması iyi değil. Elektrik olmayınca soğuk hava depolarımız çalışmıyor. Bildirim yapmayınca araçlarımız çıkamıyor” açıklamasına yer verdi.