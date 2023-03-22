Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Voleybol Takımı, Gümüşhane Gümüşsu Spor Kulübü’nü 3-0 yenerek Efeler Ligi’ne yükselme için play-off maçlarına katılmaya hak kazandı.

Alparslan Endüstri 1. Lig Erkekler Voleybol B Grubu’nda yer alan Diyarbakır Yenişehir Beledeyisi Voleybol Takımı, son maçını Gümüşhane Gümüşsu Voleybol Takımı ile Şehitlik Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynadı. Gümüşsu Voleybol Takımı’nı 3-0 mağlup eden Yenişehir Belediyesi Voleybol Takımı, B Grubu’nu 4. sırada bitirerek Efeler Ligi play-off maçlarına katılacak.

Yenişehir Belediyesi Voleybol Takımı’nın Bursa’da düzenlenecek olan Efeler Ligi’ne yükselmesi için play-off maçlarını oynayacağını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, sporcular ve antrenörler kendilerine bu başarı sevincini yaşattıkları için çok teşekkür etti.

Kaymakam Beşikci, “Sezonun başından beri üstün bir performans gösteren erkekler voleybol takımımızın sporcuları, yarı final ve final maçlarını kazanarak grup lideri olarak Alparslan Endüstri 1.Ligi’nde mücadele etmeyi hak ettiler. Başarılı bir şekilde 4.sırada tamamladıkları ligin ardından şimdide bir üst lig olan Efeler Liginde oynamak için play-off maçlarına kaldılar. Sporcularımıza bu konuda güveniyoruz. Sporcularımıza ve antrenörlerimize desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz" dedi.