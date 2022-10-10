“Oyuna Geldik” sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yenişehir Bilim Şenliği binlerce vatandaşın katılımıyla sona erdi. 3 gün süren şenlikte çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar bilimsel deneyleri yaşayarak öğrendi.

Çocuklara bilimi sevdirmek ve toplumla bilim arasında köprü kurmak amacıyla Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen 4.Yenişehir Bilim Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. TÜBİTAK’ın da destek verdiği ve Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 4.Yenişehir Bilim Şenliği’nde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. 38 atölyede toplam 48 farklı ücretsiz etkinlikler ile bilim severleri ağırlayan şenlikte çocuklar ve gençler uygulamalı olarak da bilimi keşfetmiş oldu. 4.Yenişehir Bilim Şenliği bu yıl 7 binin üzerinde misafir ağırladı. Kurulan planeteryum ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, şenlik kapsamında gerçekleştirilen deneyler ise büyük beğeni topladı.

Çocukların bilimle iç içe olması için Yenişehir Bilim Şenliği gibi etkinliklerin çok önemli olduğunu ifade eden Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Bireylerin bilime olan ilgisi erken yaşlarda başladığında çok daha etkili oluyor. Bilimin aslında ne olduğunu çocuklarımıza oyunla anlatmaya çalıştık, eğlenerek öğrenmek çocuklar için çok daha dikkat çekici olabiliyor. Yenişehir Bilim Şenliği’nde de bunu gördük. Çocuklarımızın yoğun ilgisi bizleri de mutlu etti. Yenişehir İlçe MilliEğitim Müdürlüğüne ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

4.Yenişehir Bilim Şenliği’ne katılan 7.Sınıf öğrencisi Nisa Çınar “Deneyleri çok seviyorum ve bu şenlikte uygulamalı olarak bilimi öğrenme imkanı buldum. Yazılı eğitimden çok uygulamalı eğitimler daha yararlı.” dedi.

Kızı ile birlikte 4.Yenişehir Bilim Şenliği’ne gelen Güven Oğuz çocukların bilime bakış açısını geliştirmek ve sevdirmek için etkinliğin önemine değinerek “Şenliğe büyük emek verilmiş. Çocuklarımıza deneyimleyerek öğrenebildiği bir ortam sunulmuş. Atölyeleri gezdik, teknoloji çağına denk gelen çocuklarımız için yerinde bir şenlik. Mersin Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit’in eğitime bakış açısı çok iyi. Kendisine ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim.’’ ifadelerine yer verdi.

Bilim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Emine Yıldırım ise 4.Yenişehir Bilim Şenliği’nin çocukların teknoloji ile iç içe olabildiği bir etkinlik olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:“Atölyemiz, Lego Kodlama Atölyesi. Bu atölyede çocuklarımız lego kodlama ile robotik inşa öğreniyorlar. Z kuşağı için alfa çocukları diyoruz. Çocukları teknolojiden uzak tutamayız. Etkinliğe ve robotik kodlamaya çocuklarımız çok ilgili. Burada olmaktan mutluyuz.’’