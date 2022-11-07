Mersin Yenişehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Ata’yı Anma 4 Kros Yarışmaları düzenleyecek. 6 kategoride düzenlenecek yarışmalarda yüzlerce çocuk ve genç hem spor yapacak hem de Ata’yı anacak.

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Ata’yı Anma 4 Kros Yarışmaları bu yıl da yapılacak. Yarışmalar 9 Kasım saat 14.00’te Yenişehir Belediyesinin 50.Yıl Mahallesi’nde kros yarışları için hazırladığı Yenişehir Kros Parkuru’nda yapılacak. Küçük Kız, Küçük Erkek, Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Genç Kız ve Genç Erkek kategorilerinde sporcular Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 84’üncü yılında anmak için koşacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün spora ve sporcuya değer verdiğini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Atatürk’ü Yenişehir’de kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile anmaya devam ettiklerini söyledi.

2011-2012 doğumlu Küçük Kız kategorisinde yarışacak sporcular bin 500 kilometre, 2011-2012 doğumlu Küçük Erkek sporcular 2 kilometre, 2009-2010 doğumlu Yıldız Kız kategorisinde yarışacak sporcular 2 kilometre , 2009-2010 doğumlu Yıldız Erkek kategorisinde yarışacak sporcular 3 kilometre, 2005-2006-2007-2008doğumlu Genç Kız kategorisinde yarışacak genç sporcular 3 kilometre , 2005- 2006-2007-2008doğumlu Genç Erkek kategorisinde yarışacak sporcular 4 kilometre koşacak.