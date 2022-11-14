8.Mersin Uluslararası Narenciye Festivali alanında Kanal 33 televizyonunda yayınlanan “Ahmet Özdemir ile Gündem” programına konuk olan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve tarım ile ilgili hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı.

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve tarım ile ilgili hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı. Başkan Özyiğit, “Hem Kooperatifimiz çatısı altında hem de diğer çalışmalarımızda üreticinin emeğini de ürün kalitesini de koruyoruz” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 8 Mersin Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında hazırlanan Yenişehir Belediyesinin standında “Ahmet Özdemir ile Gündem” programının canlı yayınında Yenişehir’de hayata geçirdikleri tarımsal çalışmaları paylaştı. Başkan Özyiğit, Yenişehir’e bağlı 9 mahallenin kırsal alanda olduğunu ve yaklaşık 50 dekarda tarımsal faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Sınırlı alanda katma değeri yüksek ürün yetiştirme noktasında bir çaba içerisinde olduklarını belirten Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesinin desteğiyle ilçede ilk kez üretilen Safran bitkisini örnek gösterdi. Başkan Özyiğit ”Safran baharatının geliri üretici için oldukça iyi. Bir kadın bir erkek yetiştiricimizin üretiminin sonucunu geçen yıl bu aylarda almıştık. İkinci üretimin sonucunu bekliyoruz. Değirmençay’da üreticimizin yaptığı safranlı pilavı yeme şansımız da oldu. Özellikle üçüncü yıldan sonra safran soğanlarını yüksek verimde alacağız. Bu pazarı göreceğiz ve safran üretiminin artırması noktasında çabamız olacak. Az alandan çok verim elde edecek alternatif ürünleri yetiştirmek için çalışıyoruz.” dedi.

Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin hem üreticiye hem de tüketiciye katkılarını da anlatan Başkan Özyiğit “Yenişehir’deki 50 bin hektarlık alanı en iyi şekilde kullanarak, kaliteli ürün yetiştirip onu mamule çeviriyoruz. Elde edilen ürünleri markalaştırıp halka sunulmasını sağlıyoruz.

Önümüzdeki süreçte Kooperatifimizin ortakları artacak. “dedi. Karahacılı Mahallesi’nin nar üretiminde önde geldiğini hatırlatan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen Karahacılı Nar Ekşisi’nin markalaşma yolunda önemli yol katettiğini belirterek “Nar ekşisi, sofralık olmayan narın değerlendirilmesidir. Bizim ürettiğimiz Karahacılı nar ekşisi yüzde yüz markalaşmıştır. Bu çalışmamızda hiçbir zaman kar odaklı anlayış gibi bir derdimiz olmadı. Hem üreticinin emeğini korumak hem de tüketicinin kaliteli ürün tüketmekle alakalı hakkını korumak noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bununla kalmıyoruz, Çavak Mahallemizde üretilen Yafa cinsi portakalın reçeli de Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde çatısı altında markalaştı. Festivalde Yenişehir Belediyemizin standında portakallı baklava ikram ettik.” diye konuştu.

Arı üretici sayının artması ve Değirmençay balını markalaştırmak için Değirmençay’da 600 dekarlık alanda arı merası oluşturacaklarını da aktaran Başkan Özyiğit “Bir diğer projemiz ise Değirmençay Mahallemizde Orman Bölge Müdürlüğü ile Kooperatifimiz arasında Orman vasıflı 600 dekar arazide oluşturacağımız Arı Merası projesidir. Bu projemize destek alabilmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’na başvuruda bulunduk. Yakın bir zamanda sonuçlanacak olan bu prestijli projemiz ile bölgemizde eğitimini almış arıcı aileler toplam 500 kovanda farklı bir arı ırkı ile doğal bal üretimini gerçekleştirecek, satışını da kooperatifimiz üzerinden yapacağız. 600 dekarlık alanda 50 adet arı üreticisi oluşturacağız. Bu eğitimi alarak orada bal üretimi yapacak olan vatandaşlarımız olacak. Bütün süreçler tamamlandı. Oradaki doğal bitki örtüsünü senenin on iki ayı çiçek verecek şekilde yapılandırıyoruz. Arı senenin on iki ayında orada çiçek bulsun diye uğraşıyoruz ona göre bir bitki örtüsü oluşturuyoruz. Değirmençay Mahallemizde böyle bir alanı oluşturduktan sonra şu ana kadar 11 ay çiçek oluşturabilen bitkiyi tespit ettik. Böyle bir üretimi gerçekleştireceğiz ve Değirmençay balı marka olacak. Bize düşen görev doğru yönetmek, doğru ürünleri üretmek ve insanları doğru yönlendirmek. Bu noktada iki tane ziraat mühendisimiz bu bölgede çalışmalar yapmaya başladılar. Tarım Danışma Merkezimizde üreticilerimiz ile sohbet edecekler. Üreticilerimizin taleplerine göre onları yönlendirecekler.”ifadelerini kullandı.

Gazi Mahallesi’nde bulunan Muğdat Camii karşısında 11 dükkandan oluşan bir pazar alanı kurduklarını da belirten Başkan Özyiğit, orada kooperatif ürünlerinin vatandaşlarla buluşacağını belirtti. Özyiğit “ Pazarımızda sadece işletme giderlerini karşılayacak kadar kar konulacak ve yüzde 10’u geçmeyecek. Kaliteli ve hesaplı ürünler olacak. Ürünlerin satılması için yer organizasyonu noktasında harekete geçtik. Aracıların hoyrat davrandığını düşünüyorum çünkü ülkemizde perakende bir elin parmakları kadar kaldı. Bu üç harfli marketler piyasada büyük bir tekel oluşturdu. Biz direkt üreticiden, üreticinin kendi ürününü halka sunacağı bir organizasyon kuracağız. Bunun altyapısı hazır.”şeklinde konuştu.