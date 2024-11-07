İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yalçın Ertaş, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i ziyaret ederek Yenişehir sınırlarında uluslararası bir fuar alanı yapmak istediklerini belirttiler.BURSA(İGFA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yalçın Ertaş, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i ziyaret etti. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yenişehir’de uluslarası bir fuar alanı yapmak istediğini belirten Ertaş, Başkan Ercan Özel’den konu hakkında destek istedi. Uluslararası Fuar Alanı’nın ilçeye katacağı değere vurgu yapan Başkan Ercan Özel, “İlçemizin konumu gereği bizim de uzun vadeli planlarımız arasında Yenişehir’e uluslararası fuar alanı kazandırmak vardı. Böyle bir talebin olması ve bu projenin hızlanması bizleri oldukça memnun etti. Uluslararası Fuar Alanı’nın kentimize katkı sağlayacağına eminim. Bu nedenle de her konuda destek olmaya hazırız” mesajını verdi.

İLÇEYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Başkan Ercan Özel, “İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız, ilçemizde bir fuar alanı yapmak istediğini belirtti. Elbette Yenişehir Belediyesi olarak bu isteğe kayıtsız kalamayız. Elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Yenişehir’e kazandırılması planlanan fuar alanı sadece sanayiye ve ticarete değil, aynı zamanda Yenişehir’in gelişmesine ve daha da tanınmasına da büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

JEOPOLİTİK AVANTAJLAR

İstanbul, İzmir ve Ankara üçgeninde bulunan sanayi şehirleriyle çevrili bir bölgede konumlanan Yenişehir’in avantajlarından bahseden Başkan Ercan Özel, jeopolitik konumun iyi kullanılması gerektiğini söyledi. Başkan Özel, “Yenişehir kara yolu bağlantılarının ortasında yer alıyor. Uluslararası havalimanına ev sahipliği yapıyoruz. Yüksek Hızlı Tren Projesi’nde Yenişehir’e iki adet istasyon ayrılmış durumda. Denize çok yakın mesafede yakında yapımına başlanacak olan otoyol projesi de hazır. Yapacağımız çalışmalarla da yakın bir gelecekte Yenişehir oldukça gelişmiş bir bölge olacak. Bursa’nın yeni fuar merkezinin de ilçemizde olması bizim için artı bir değer olacaktır” diye konuştu.

BÜYÜK BİR ADIM ATILIYOR

Fuar alanının Yenişehir’in fuar turizmine büyük katkı yapacağını anlatan Başkan Ercan Özel, “Osmanlı’nın ilk başkenti olan şehrimize, yapılacak uluslararası fuar alanıyla birlikte hem ulusal hem de uluslararası birçok iş insanı gelecek. Yenişehir’in büyüyüp gelişeceğini söylemiştik. Uluslararası fuar alanının olması, Yenişehir’in tanıtımı adına, büyük bir adım olacak” ifadelerini kullandı.