Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Bursa’nın Yenişehir ilçesine tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulması için, Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş’dan şehrin dinamiklerine birlik beraberlik çağrısı yapıldı.

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Bursa’nın Yenişehir ilçesine tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulması için, Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş’dan şehrin dinamiklerine birlik beraberlik çağrısı yapıldı.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, “Çiftimize yapılacak en büyük destek Yenişehir’e tarıma dayalı organize sanayi bölgesini kurmaktır. Bunun içinde başta kaymakamlık, belediye, siyasi partiler oda ve sivil toplum örgütlerinin başkanları taşın altına elini sokmalı. Yenişehir ilçesinin ve çiftçimizin geleceği adına bu önemli projeyi ilçemize kazandırmak için üzerimize düşeni yapalım. Çiftçinin ürettiği ürünlerin tüketiciye daha ucuz gitmesi için bu projenin hayata geçmesi gerekiyor” diye konuştu.