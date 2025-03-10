Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa ilçesine kazandırdıkları Tarım Plast Fabrikası’nın bir benzerini Yenişehir ilçesine kazandıracaklarını ve çiftçiye sıvı gübre desteği vereceklerini açıkladı. Vatandaşlarla iftar açan Başkan Bozbey, "Yeter ki sizler toprağınıza sahip çıkın. Büyükşehir Belediyesi, Yenişehirlinin yanında olmaya devam edecek" dedi.

Ramazan’ın birleştirici ve manevi iklimini kentin farklı noktalarında düzenlenen programlarla yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel iftar programlarını Yenişehir ilçesinde sürdürdü. Yenişehir Kapalı Pazar Alanı’ndaki iftar programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları tarafından verilen mini konserle keyifli anların yaşandığı iftar programında, akşam ezanı ile birlikte vatandaşlar hep birlikte orucunu açtı.

Yenişehir’e sıvı gübre fabrikası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi’nin her akşam bir ilçede iftar programı düzenlediğini söyleyen Başkan Bozbey, "17 ilçemizde iftar sofralarını beraberce paylaşıyoruz. Yenişehir insanıyla, ovasıyla ve toprağıyla çok değerli. Yenişehir’e herkesin yüzünü gülümsetecek hizmetleri getirmeye devam edeceğiz. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Yenişehir’de de hedefimiz, huzurla yaşanılan, geleceğe güvenle bakılan bir kent inşa etmektir. Yenişehir’de çiftçilik ve hayvancılık yapan kardeşlerimizin elinden tutmak, onların yanında olmak bizim sorumluluğumuzdur. Gelecek toprakta ve Yenişehir’in toprağı gerçekten altın. Lütfen toprağınıza sahip çıkın. Ekilebilir arazilerinizin tümünü ekin. Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz desteklere devam edeceğiz. Mustafakemalpaşa’da damlama boru üretimi yapan Tarım Plast Fabrikası’nı ve sıvı gübre fabrikasını hizmete aldık. Yenişehir ilçesine de sıvı gübresi fabrikası kurarak üreticimize destek vereceğiz, sıvı gübre dağıtımı yapacağız. Yeter ki sizler toprağınıza sahip çıkın. Büyükşehir Belediyesi, Yenişehirlinin yanında olmaya devam edecek" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yenişehirlileri iftar sofralarında buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür ederek, Ramazan ayının tüm ülkeye huzur getirmesini diledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Ramazan ayında birlikte açılan iftarların birliği ve beraberliği sağlayıp kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, iftar programı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Hayali Hasan Mert Karakaş tarafından Karagöz gölge oyunu sahnelendi. Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazı sonrasında ise Hatuniye Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.