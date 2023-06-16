Mersin Bisiklet Derneği 5 Geleneksel KKTC Bisiklet Turu kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden bir araya gelen 32 bisikletli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)’nde 350 kilometre bisiklet sürdü.

Mersin Yenişehir’den pedal çeviren bisikletliler, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Erenköy - Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Mehmetçik - Büyükkonak Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’yu da ziyaret etti. MEBİSDER Başkanı Süleyman Uygun, Erenköy- Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı’ya Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tarafından gönderilen ve içerisinde Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında üretilen ürünleri hediye etti. Hamit Bakırcı, hediyelerinden dolayı Abdullah Özyiğit’e teşekkür etti.

MERBİSDER Süleyman Uygun ise “Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz bisiklet turumuz kapsamında KKTC’yi bir uçtan diğer uca bisikletlerimizle gezdik. Çok güzel ve keyifli bir deneyim oldu. Mersin Bisiklet Derneği olarak bu yıl ayrıca 10 Uluslararası Bisiklet Festivali’ni de Yenişehir Belediyemizin desteğiyle düzenleyeceğiz. Bisikletlileri yine Mersin’de bir araya getireceğiz, kentimizi gezeceğiz. Başkanımız Abdullah Özyiğit’e daima bizi desteklediği için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.