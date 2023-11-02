Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince yenilenen parka Türk Kadınlar Birliği adı verildi.

Kent genelinde koruluklar oluşturan Yenişehir Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi 9. Caddede bulunan parkı da yenileyerek Türk Kadınlar Birliği adını verdi. 3 bin 531 metrekarelik alandan oluşan parkta spor aletleri, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları bulunuyor. Parkın açılışına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in yanı sıra Türk Kadınlar Birliği Mersin Şube Başkanı Hülya Yücel, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Gülcan Çelikten, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Özyiğit, “Gururla ikinci yüzyıla adım attık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadının toplumdaki yerini en iyi tespit edip, dünyada bu anlamda en doğru davranışları sergileyen büyük bir liderdi. Ve bütün dünyaya örnek olmuştur. Biliyorsunuz İngiliz kadınları, kadınların haklarını arama konusunda, ‘Türk kadını kadar değerimiz yok mu?’ pankartıyla yürümüşlerdi. Bütün Avrupa’ya örnek olup kadına seçme seçilme hakkı veren Atatürk, gördü ki kadınlarla cephede beraber, savaş hazırlıklarında beraber dolayısıyla kadının hakkını teslim etmekten bir dakika tereddüt etmedi. Bu konuda da Türk Kadınlar Birliğinin kurulması, yüzyıla yakın bir geçmişe sahip olması bizim içinde çok anlamlı” dedi.



‘Cumhuriyet kadınlarının önünde saygıyla eğiliyorum’

Tarihte cumhuriyet kadınlarının mücadelesine dikkat çeken Özyiğit, “Hemen arkamızda Yenişehir Belediyesi Türkan Saylan Parkı var. Türkan Saylan ile sırt sırta bir yol yürüyeceğiz. O da yiğit, kahraman, emekçi bir Türk kadını. Hepimiz onun o camdan, balkondan, el salladığı günü çok iyi hatırlıyoruz. Onun için Türkan Saylan’lar gibi cumhuriyet kadınlarının önünde de bir kere daha saygıyla eğilmek istiyorum. Ben böyle bir ismi cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında böyle bir parkta, Yenişehir’imizde yaşatmaktan duyduğum gururu ve mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Parkımız hayırlı olsun. Kadınlarımızla, gençlerimizle birlikte el ele, omuz omuza, cumhuriyeti ve Türkiye’yi çok daha iyi bir geleceğe taşımak dileği ile saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Türk Kadınlar Birliği Derneği Mersin Şube Başkanı Hülya yücel ise, “Cumhuriyetimizle yaşıt dünyada bir örneği olmayan yüzyıllık dernek olmanın gururunu taşıdığımız, cumhuriyetimizin 100. yılında bu parka Türk Kadınlar Birliği adının verilmesinin tesadüf olmadığı düşüncemizle Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.