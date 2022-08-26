Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Müftülüğü iş birliğinde Yaz Kur’an Kursları arasında futbol turnuvası düzenledi.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Müftülüğü iş birliğinde Yaz Kur’an Kursları arasında futbol turnuvası düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci’nin talimatları ile Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü Spor Tesisleri’nde düzenlenen futbol turnuvasına 8 takım katıldı.

Turnuvada birinci olan Devlet Su İşleri Kur’an Kursu öğrencilerini tebrik eden Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Remzi Tekin, ‘’Yenişehir Müftülüğümüzle yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde Kur’an Kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik olarak yüzme ve kamp etkinliği düzenledik. Yine iş birliğimiz dahilinde Yenişehir Müftülüğümüze bağlı Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören çocuklarımız arasında Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatlarıyla düzenlediğimiz Futbol Turnuvası’nda Devlet Su İşleri Kur’an Kursumuz birinciliği elde etti. Hem öğrencilerimizi hem de emeği geçen tüm eğitmenlerimizi tebrik ediyoruz. Belediye olarak çocuklarımızın sevincine ortak olmak bizleri çok mutlu etti. Bu bağlamda müftülüğümüz ile etkinliklerimize devam edeceğiz’’ ifadelerinde bulundu.

Turnuvayı kazanan ilk 3 takıma Tekin kupalarını taktim etti.