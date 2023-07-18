Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak ve daha temiz bir kent için çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 202 personelle temizlik hizmetlerine devam eden Yenişehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Yenişehir Belediyesi, çöp konteynerlerini de periyodik olarak yıkayarak dezenfekte ediyor, bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Konteynerler yıkama aracıyla steril hale getirilirken, çöplerden kaynaklı meydana gelebilecek kötü kokular da engelleniyor. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hafriyat ve moloz atıkları da ekipler tarafından temizlenerek kepçeler vasıtasıyla kamyonlara yüklenerek kontrollü bir şekilde taşınıyor.

Çevre temizliği konusunda duyarlı hareket eden vatandaşlara ve büyük bir özveriyle çalışan ekiplere teşekkür eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Doğayı ve çevremizi seviyoruz, fakat sevgimizi göstermek eyleme dönüştürmekle mümkün olur. Belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak çevre temizliği hepimizin sorumluluğunda. Unutmayalım ki, çevre temizliği sadece görsel bir düzen sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlığımızı da doğrudan etkiler. Temiz bir çevrede yaşamak, kendimizi ve sevdiklerimizi sağlıklı tutmak için en önemli adımlardan biridir. Yenişehir Belediyesi olarak bu anlayışla temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre temizliği konusunda duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerime ve Yenişehir Belediyesinin emekçilerine teşekkür ediyorum" dedi.