Mersin Üniversitesi (MEÜ) yerleşkesinde bulunan 7 bin 500 metrekarelik alanı yeniden düzenleyerek, hayvanlar için konforlu bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, sokak hayvanları için beslenme noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakmaya devam ediyor.

Yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sokak hayvanları için birçok beslenme noktası kurarak hayvanların yanında olan Yenişehir Belediyesi, sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını karşılarken besleme çalışmalarını da sürdürüyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için park ve bahçe gibi alanlara yiyecek, mama ve su bırakıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Hayvanlar bizim can dostlarımız, onlarla aynı yaşam alanını paylaşıyoruz. Onların beslenmelerini karşılamak bizim için çok önemli bir sorumluluk. Sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarının karşılanması, onların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için hayati öneme sahip. Bu bilinçle, Yenişehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarını unutmuyoruz ve onlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" dedi.