Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesi ile ilgili birçok alanda çalışma başlatıldı.

Yenişehir Belediyesi tarafından park ve bahçelerde yapılan peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra Diyarbakır’ın önemli tarihi mekanlarının başında gelen Gazi köşkü ile ilgili düzenlemeler de sürdürülüyor.

Belediye ekiplerinin Gazi Köşkü bölgesinde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan hafriyatları temizleyip süs bitkileri, süs ağaçları ekileceğini belirten Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların gezme amaçlı geldiği Gazi Köşkü’nde anı olarak saklayabilecekleri eşsiz manzara ve fotoğraf alanları için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Beşikci, “Diyarbakır halkı ve buraya turist olarak gezmeye gelen vatandaşlarımız bu eşsiz güzellikleri ziyaret ederken, daha estetik bir görüntü içerisinde gezip bol oksijenli Gazi Köşkü’nün her alanını ayrı ayrı değerlendirmeleri için, gerek otopark olsun gerek nikah salonu gerekse peyzaj alanları ile eşsiz alanların görünmesi ve gezilmesi için Yenişehir Belediyesi ekipleri çalışmaları hızlandırıyor. Biz, şehrin gelişip güzelleşmesi ile ilgili üstümüze düşen ne varsa özverili bir şekilde göstermeye hazırız” dedi.