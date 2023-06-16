Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Başkanı Murat Beşikci, Yenişehir ilkokulunda öğrenciler ile bir araya gelip karne heyecanlarına ortak oldu.

Yenişehir Belediyesi tarafından, Yenişehir İlköğretim Okulu’nda 2022-2023 eğitim-öğretim yılının tamamlanması nedeniyle karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrenci velilerinin de katılım gösterdiği karne dağıtım töreninde öğrenciler mutluluklarını Beşikci ile paylaştı.

Yenişehir ilköğretim okulunda düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Beşikci, öğrencilerin karne gününde yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Beşikci, “Sizler geleceğimizin teminatı yarınlarımızın umudusunuz. Çocuk olmak saf temiz duygular ile önce aileye sonra hayata bağlanmak demek. Bizler ebeveyn olarak her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Anne ve babalar da en az çocuklarımız kadar heyecanlı. Öğrencilerimizi başarılı bir eğitim dönemi geçirdikleri için tebrik ediyor, güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum" dedi.