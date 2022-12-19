Mersin Yenişehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle 6 Mayıs 2023 tarihinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor FIRST LEGO League Explore Mersin Yenişehir Festivali’ne katılacak okul takımlarına lego setleri dağıtıldı.

Yenişehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği ortaklığıyla bu yıl “iklim ve enerji” temasıyla gerçekleştirilecek olan Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor FIRST LEGO League Explore Mersin Yenişehir Festivali sonunda çocuklar motorlu mekanizmalar ve kodlamalarını öğrenecek. 18 okulun katılacağı festivalde çocuklar yaptıkları araştırma, ürün ve projeyi sergileme imkânı da bulacak.

Gelişen teknolojiyle beraber eğitim modellerindeki değişimleri takip eden Mersin Yenişehir Belediyesi çocukları yeni nesil meslek gruplarına teşvik edecek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM) öğretmeni Tuğba Yetkin Akpınar, Yenişehir Belediyesi Akademide gerçekleşen lego seti dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada “Bu festivalimizin Yenişehir’de gerçekleşiyor olması bizi çok heyecanlandırıyor. Çocuklarımız da çok mutlu ve heyecanlı. Daha farklı neler öğrenebilirler bu festivalde ortaya çıkacak. Tema gezilerimiz olacak. Devlet okullarımıza setleri teslim ettik. İnanıyorum ki çok güzel işler çıkaracağız. Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit, çocuklarımızın gelişimi ve eğitimleri konusunda daima yanımızda, kendisine ve tüm destekçilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim.” diye konuştu.