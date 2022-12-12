Mersin Yenişehir İlçesi Emirler Mahallesinde hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezi Mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi görüyor.

Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezinde eğitim öğretimin yanında Curling sporundan , boyama etkinliğine , el sanatlarından , görsel sanatlara ,Doğa Yürüyüşünden Müziğe kadar her türlü faaliyet var.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü M Necmeddin Dinç , Şube Müdürleri ve Okul Müdürlerinden oluşan bir heyetle Emirler İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezinde gerçekleşen etkinliğe katılarak vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.

Emirler sakinleri İlçe Müdürü M Necmeddin Dinç ve arkadaşlarına yakın ilgi göstererek Okullarının açılması ve Köy Yaşam Merkezinin hayata geçirilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.

Vatandaşlar İlçe Müdürü önderliğindeki heyete sıkma börek ikramında bulunarak , söylenen türkülere eşlik ettiler.