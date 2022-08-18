Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla paydaş kurum ile imzaladığı “Kalite Yönetimi Sistemi TS-EN-ISO 9001-2015” eğitimlerine başladı.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla paydaş kurum ile imzaladığı “Kalite Yönetimi Sistemi TS-EN-ISO 9001-2015” eğitimlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara belediye tarafından sunulan hizmetlerin daha kaliteli ve daha verimli hale getirilebilmesi amacıyla Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci ile paydaş kurum genel sekreteri arasında imzalanan “Kalite Yönetimi Sistemi TS-EN-ISO 9001-2015” projesi çerçevesinde Yenişehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Ankara Türk Standartları Enstitüsü Müşavir-Baş Denetçi Arif Gani tarafından belediye çalışanlarına yönelik olarak 5 gün süreyle eğitim verilecek.

Teknik destek iş birliği sözleşmesi çerçevesinde belediye bünyesinde eğitimlere başlandığını belirten Kaymakam Beşikci, "Amacımız belediyemiz tarafından verilen hizmetlerin kalitesini arttırarak, vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamaktır. Eğitimler sonucunda hem kendi alanlarında yetkin çalışanlarımız ile ilçemize daha etkili hizmetler sağlayacağız hem de belediyemiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem belgesini alarak uluslararası bir niteliğe sahip olacaktır" dedi.

Hedeflerinin belediyede etkin ve verimli bir sistemi uygulamak olduğunu belirten Ankara Türk Standartları Enstitüsü Müşavir-Baş Denetçi Arif Gani, Yenişehir Belediyesi’nde böyle bir çalışmada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Gani, “Kalite Yönetimi Sistemi TS-EN-ISO 9001-2015 eğitimi ile belediyemizi ve çalışanlarını belirli bir standartta kavuşturacağız. Hedefimiz Kalite Yönetim Prensipleri ile belediyede etkin ve verimli bir sistemi uygulamak. Bu çerçevede Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi, İç Tetkikçi Eğitimi ve Uygulama Eğitimi ve Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni belediyeye yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak düzenleyeceğiz. Eğitimlerimiz sonucunda belirlenen kalite sorumlularımız da ilerleyen süreçleri takip edeceklerdir. Bizler de onlara destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.