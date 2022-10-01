Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gecenin geç saatlerinde kaldırım işgallerine yönelik olarak sıkı bir denetim gerçekleştirdi. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelinde kapılarının önlerinde bulunan kaldırım ve caddeleri işgal eden işletmelere izin vermeyeceklerini söyledi.

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gecenin geç saatlerinde kaldırım işgallerine yönelik olarak sıkı bir denetim gerçekleştirdi. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelinde kapılarının önlerinde bulunan kaldırım ve caddeleri işgal eden işletmelere izin vermeyeceklerini söyledi.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanları iş yerlerinin önünde kaldırım ve cadde üzerine teşhir amaçlı bırakılan eşya, malzeme, masa sandalye, saksı, duba, flama ve stand gibi işgale neden olan olumsuzluklara yönelik denetim gerçekleştirdi. Gecenin geç saatlerinde ilçede yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın bu konudaki şikayetleri üzerine ilçemizin bir çok mahallesinde denetim yaptılar. Denetimlerde kaldırım ve cadde üzerine bırakılan eşya, malzeme, masa sandalye, saksı, duba, flama ve stand gibi işgale neden olan olumsuzluklar denetlenip, olumsuzluğa neden olan işletmelere idari yaptırım uygulandı. Yenişehir ilçemizde rutin olarak bu denetimleri daha da sıklaştıracağız. Bu konuda vatandaşlarımızdan böylesi bir durumda Yenişehir Belediyesi destek hattından durumu bildirmelerini istiyoruz" dedi.