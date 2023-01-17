Mersin Yenişehir Belediyesi, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri karşısında kenti dirençli hale getirmek ve toplumu doğayı koruma konusunda bilinçlendirmek adına çalışmalarına devam ettiğini, söyledi.

“Enerjini yenile, şehri geleceğe taşı” sloganıyla Enerji Verimliliği Haftası’nda düzenlenen “Yenişehir’de 1.Enerji Günleri” kapsamında “İklim Değişiyor! Biz ne yapabiliriz?” panel ve çalıştayı gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın yaptı.

Yenişehir Belediyesi, “İklim Değişiyor! Biz ne yapabiliriz?” panel ve çalıştayıyla başlayan “Yenişehir’de 1.Enerji Günleri”nde enerji ve çevre konusunda alanında uzman bilim insanlarını ağırladı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panele Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve CHP Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, bilim insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayan Mersin’deki ilk belediye olan ve ekoloji konusunda fark yaratan projeleri hayata geçiren Mersin Yenişehir Belediyesi, günden güne baş gösteren iklim krizi karşısında enerji verimliliğini artırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen panel ve çalıştayda alanında uzman isimler Mersinlilere iklim değişirken yapılması gerekenleri anlattı. Panelin açılış konuşmasını ise Ahmet Akın yaptı.

“Öncelikle ismini gördüm ‘Biz ne yapabiliriz?’ diye de Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit yapıyor zaten, bunlar büyük olaylar tebrik ederim” diyerek sözlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın şöyle konuştu “Türkiye’de iklim değiştiği zaman çok şey değişiyor. Aslında bu konuda bir düzeltme yapmak isterim. Türkiye’de ve dünyada iklim değişikliği değil iklim krizi var. Tehlike daha da büyüdü ve önüne geçmek için büyük fedakârlıklar gerekiyor. Ama öncelikle ben ne yapabilirim demek lazım. Daha sonrasında vizyon sahibi olmak lazım. Vizyon sadece hayal kurmak değil. Planlı bir programla ilerlemek lazım. Belediyelerimizde bunu görmek çok hoşumuza gidiyor. İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayan bir belediye olarak Yenişehir Belediyemizin bu vizyona sahip olduğunu tekrar görmek bizi son derece mutlu etti. Bu atılımlar neden yapılıyor? Tüm Türkiye’de ve belediyelerimizde özellikle. Özellikle belediyelerimizde diyorum çünkü belediyelerimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Amaç burada bir dönüşüm. Yeşil bir dönüşüme imza atmak için belediyelerimiz yerelden başlıyor. Yerelden yapmaya başlayıp iktidarımızda biz onlara daha büyük destekler vererek bunu genele taşıyacağız. Çünkü genelde bu vizyonun olması gerekir ki dünyayı ve Türkiye’yi yeşillendirelim. Belediyelerimizin bu konularla ilgili çalışmalarından onur duyuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederken Belediye Başkanımız ve ekibini yürekten kutluyorum.” dedi.

Mersin’de ilk kez Yenişehir Belediyesinin yaptığı ve sadece çevre dostu binalara verilen LEED Sertifikalı binadan sonra Mersin’de bu sertifikaya uygun bina yapan şirketlere panel öncesinde tebrik plaketi verildi. Duyarlı şirketlere plaketlerini veren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yenişehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten ve Başkanlar Sözleşmesi sürecine dahil olduktan sonra yeşil bina yapımı konusunda ilk binayı biz gerçekleştirdik. İlk LEED Sertifikalı binayı Yenişehir Belediyesi olarak yaptık. Bölgede yatırım yapan arkadaşlarımıza konuyu anlattık. Temiz enerjili ve yeşil binalar Yenişehir’de yapılmaya başlandı. Bu plaketleri de bizimle işbirliği yapan firmalara vermek istedik. Kendilerine teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Panelin ilk oturumunun moderatörlüğünü de yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesinin altı temel ilkesinden birinin ekoloji olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda 2020 yılında Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzaladıklarını söyledi. Başkan Abdullah Özyiğit “2020 yılında Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzaladık. Fakat bu imza dostlar alışverişte görsün imzası değildi. Gerçekten işimizi çevreci ve doğru bir anlayışla yapmak istedik. Bunun için yaptığımız ilk binayı LEED Sertifikalı, altın madalyalı ilk binayı Yenişehir’imize, Mersin’imize kazandırdık.” dedi.

Başkan Abdullah Özyiğit Yenişehir ilçesinde yıkılması planlanan binalarda asbest kontrolü yapılmasını sağladıklarını ve yıkımların bu çerçevede yapıldığını dile getirdi. Başkan Özyiğit, “İnşaat yapmak üzere bina yıkanların, o binada asbest olup olmadığı noktasındaki denetimlerini yaptırmalarını sağlıyoruz. Asbest tespit ettiğimiz binaları asbestli bina yıkım koşullarının uygulanması şeklinde gerçekleştirdik. Burada plaket verdiğimiz firmalardan bir tanesi yıkım yaparken bu süreci uyguladı ve 20 ton asbestli malzeme tespiti oldu, o malzeme orada toparlandı uygun imha koşullarının gerçekleşeceği yerlere götürüldü.” şeklinde konuştu.

Başkan Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi olarak teknolojiyi en üst seviyede kullandıklarını ifade ederek hazırlıklarına devam edilen çalışmaları anlattı. Başkan Özyiğit ”Yenişehir ilçesi üç boyutlu dijital ikizi üzerinden gerçekleşen simülasyonla iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi, coğrafi bilgi sistemi ve yapay zeka destekli karar destek sistemi konusunda bir projenin hazırlıklarını da yapıyoruz” dedi. Akıllı kaynak verilerini planlama yazılımını da gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Abdullah Özyiğit ”Bu yazılım bizim kaynaklarımızı en verimli biçimde en doğru biçimde kullanmamıza altlık oluşturacak ve bizi yönlendirecek.“ değerlendirmesinde bulundu.

Panelin ilk oturumunda Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünde görevli Prof.Dr. Zeynep Zaimoğlu “İklim Değişikliği Nedir! Ne Değildir?”, Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Küresel Savunma Direktörü Yunus Arıkan “İklim Değişikliği ve Uluslararası İnisiyatifler” konularında katılımcılara sunum yaptı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu moderatörlüğünde yapılan panelin ikinci oturumunda Prof. Dr. Salih Ofluoğlu “Yapılı Çevre Ölçeğinde İklim Değişikliğine Yönelik Yapılabilecekler”, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında görevli Prof. Dr. Didem Emine Evci Kiraz “Birey Ölçeğinde İklim Değişikliğine Yönelik Yapılabilecekler”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde görevli Prof. Dr. Osman Balaban ise “Kent Ölçeğinde İklim Değişikliğine Yönelik Yapılabilecekler” konularında sunum yaptı. Oturumların sonunda “İklim Değişiyor! Biz ne yapabiliriz?” panel ve çalıştayına katkı sunan uzmanlara plaketleri Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tarafından verildi.