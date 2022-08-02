Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesinde içme suyu hattını devreye alıyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesinde içme suyu hattını devreye alıyor.

Kentte daha güçlü bir altyapı için çalışmalarını sürdüren DİSKİ Genel Müdürlüğü, Çelikevler Mahallesinde uzun yıllardır içme suyu ve altyapı sorununu çözmek amacıyla çalışıyor. Proje çerçevesinde 4 bin 933 metre içme suyu şebekesi döşeyen ekipler, yeni depoların bağlantılarını yapıyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmalar inceleyerek teknik personelden bilgi aldı. Projenin mahalle için önemli olduğunu vurgulayan Tutşi, “Çelikevler’in kanayan yarası haline dönüşen altyapı projesini hayata geçirmek için çok çaba sarf ettik. Halkımızın da desteği ve metaneti ile zorlu süreci sonuna ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje dahilinde son viraja girmiş bulunmaktayız. Her bölgede kazı ve yeni hat döşeme çalışması yaptık. Kanalizasyon hatlarını çalışmalar sırasında yeni şebekelere bağladık. İçme suyu ve yeni depoları da çalışmaların sonunda etap etap devreye alacağız. Tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Proje çerçevesinde 120 yapının yer aldığı Çelikevler Mahallesinde altyapı sorunu gideren DİSKİ, 13 bin 834 metre kanalizasyon şebekesi döşedi. Mahallenin atık suları 5 bin 892 metre uzunluğunda terfi hattıyla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilecek. Mahallede 500 kişilik foseptik imalatı ve abone bağlantılarında ise çalışmalar devam ettiği belirtildi.