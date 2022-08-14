Tarım ve tarih kenti Yenişehir’de, Yunan işgalinden kurtuluşun 100. yıldönümü ve hasat coşkusu, geleneksel Altın Biber Festivali ile yaşanacak. Yenişehir Belediyesi, festival programında ünlü sanatçılardan Muazzez Ersoy’u 4 Eylül, Kıraç’ı 5 Eylül, Eypio ve Irmak Arıcı ise 6 Eylül’deki konserlerle ilçe halkıyla buluşturacak.

Tarım ve tarih kenti Yenişehir’de, Yunan işgalinden kurtuluşun 100. yıldönümü ve hasat coşkusu, geleneksel Altın Biber Festivali ile yaşanacak. Yenişehir Belediyesi, festival programında ünlü sanatçılardan Muazzez Ersoy’u 4 Eylül, Kıraç’ı 5 Eylül, Eypio ve Irmak Arıcı ise 6 Eylül’deki konserlerle ilçe halkıyla buluşturacak.

Yenişehir Belediyesi’nin bu yıl 3-6 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği Geleneksel Altın Biber Festivali’nde hem ilçenin Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları yapılacak hem de hasat coşkusu bir arada yaşanacak. Geçen yıl festivalin salgın nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bu yıl dolu dolu bir festival programı hazırladık. Her karış toprağında Osmanlı Devleti’nin banisi Osman Gazi ve silah arkadaşları Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Hasan Alp, Konur Alp, Turgud Alp, Aygud Alp, Gündüz Alp, Saltuk Alp, Köse Mihal, Samsa Çavuş ve Kara Ali gibi nice yiğitlerin ayak izleri olan ‘Kökşehir’ Yenişehir’de; bu sene hem düşman işgalinden kurtuluşumuzun 100. yılını hem de hasat mevsiminin coşkusunu Altın Biber Festivali’yle bir arada yaşayacağız. Osmanlı Devleti’nin ilk Başşehri Yenişehir’imizde yaşayacağımız bu coşkuya bütün Bursa’yı ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Osman Gazi ve Atatürk

İlkelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin belirlediği “Üretken Belediyecilik” anlayışının bir yansıması olarak, son yıllarda tarımda özellikle kooperatifleşme başlığında önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Davut Aydın, şunları kaydetti:

“Tarih ve tarım diyarı ilçemizde hem geçmişle geleceği buluşturmanın gayretindeyiz hem de tarımsal üretimle Bursa ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamanın mücadelesindeyiz. Özellikle çiftçimizi doğrudan pazarla buluşturmak amacıyla attığımız adımlar, üreticimiz gibi tüketicimizi de mutlu etti. İşte bu gayret ve mücadelemizin bir nişanesi olarak bu yıl düzenleyeceğimiz festivalimiz; 3 Eylül 2022 Cumartesi günü Hatuniye Camisi’nde Osmanlı Devleti gibi ilçemizin de kurucusu olan Osman Gazi ve silah arkadaşlarıyla Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimiz için okunacak mevlidi şerifle başlayacak.”

Kortej yürüyüşü ve konserler

7. Altın Biber Festivali’nin kortej yürüyüşünün 04 Eylül 2022 Pazar günü saat 17.30’da Atatürk Heykeli’nden başlayarak Derviş Eroğlu Bulvarı’nda tamamlanacağını ifade eden Başkan Aydın, “Burada Yenişehir’imize özgü biber stantları ile ilçemizin düşman işgalinden kurtuluş kutlamaları çerçevesinde düzenlediğimiz 4 Mevsim Yenişehir Fotoğraf Yarışması’nda derece ve mansiyona layık bulunan fotoğrafların sergi açılışını gerçekleştireceğiz. Açılışı atlı ve yaya okçuluk ekibi ile halk oyunları gruplarının gösterileri izleyecek. Gecenin finalinde ise Sanatçı Muazzez Ersoy’un konserini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

05 Eylül 2022 Pazartesi günü ilçede toplu sünnet şöleni gerçekleştireceklerini ve aynı gün akşam saatlerinde ünlü sanatçı Kıraç’ı Yenişehir halkıyla buluşturacaklarını belirten Başkan Aydın, “06 Eylül 2022 Salı günü ise programa; Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle ilçe kaymakamlığımızda düzenlenecek tebriklerin kabulü ile başlayacağız. Ardından kurtuluşun eski belediye meydanımızda canlandırılmasını yapacağız. Festival programının kapanışını ise aynı gün yine Derviş Eroğlu Bulvarı’ndaki Eypio ve Irmak Arıcı konseriyle gerçekleştireceğiz” dedi.